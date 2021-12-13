Son dakika: Dolar ve Euro bugüne rekorla başladı! Dolar 14, Euro 16 TL'yi aştı, işte piyasalardaki son durum...

Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından bu hafta küresel piyasalarda, yarın yapılacak Fed toplantısı izlenecek. Enflasyon verilerinin ardından dövizde herhangi bir hareketlik yaşanmazken, dolar/TL kuru yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı.

SON DAKİKA: DÖVİZ KURUNDA YENİ REKOR

Son kapanışını 13,8558 TL 'den yapan Dolar/TL kuru yeni güne 13,86 liradan başlamıştı.

Saat 10.35 itibarıyla dolar/TL kuru 14 lirayı aşarak rekor kırdı.

Bir önceki kapanışını 15,6582 TL'den yapan euro aynı dakikalarda 16 lirayı aşarak, 16,49 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan İngiliz Sterlin'i ise 19,44 lira seviyesine gelerek tarihi seviyeyi gördü.

MERKEZ BANKASI 3. MÜDAHALESİNİ YAPMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta cuma günü Döviz piyasasına üçüncü defa müdahale etmişti.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

ANALİSTLERDEN 'ŞAHİN' YORUMU

Analistler, son zamanlarda şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü kararlarını açıklayacağı toplantısı öncesinde enflasyondaki yükseliş eğiliminin, bankanın varlık alımlarının azaltılmasını daha da hızlandıracağı beklentilerini desteklediğini söyledi.

Yatırımcıların, yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşen enflasyona karşın fiyatlamalarının pozitif tarafta yer aldığına işaret eden analistler, Fed'in konuya vereceği tepkinin beklendiğini, burada yüzde 7 psikolojik eşiğinin altında kalınmasının önemli olduğunu kaydetti.



