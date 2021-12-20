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Son dakika: Dolar ve Euro'da son durum ne? İşte piyasalardaki son durum...

20.12.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, en yüksek seviyesi 17,14 olan dolar/TL kuru yeni rekorunu kırarak 17,65 lira seviyesinin üstüne çıktı. Öte yandan euro ve İngiliz Sterlini de yeni seviyelerine ulaştı. Bugün dolar ne kadar oldu? Dolar ve Euro fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini canlı takip edebilirsiniz.

Son Dakika Döviz Haberi: Geçen hafta dövize müdahale eden Merkez Bankasının işlemlerinin ardından döviz kuru haftaya yeni rekorlarla başladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar kurunda yüzde 5'ten fazla artış yaşandı. Geçen hafta 17,14 lira rekor seviyesini gören dolar, haftanın ilk gününde 17,65 lira seviyesini aştı.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Güne 17,07 lira seviyesinde başlayan dolar/TL kuru 17,66 lira seviyesini görerek yeni rekorunu kırdı.

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Eoru 19,87 lira seviyesini, İngiliz Sterlin'i ise 23,37 lira seviyesini aşarak yeni rekor kırdı.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

SON MÜDAHALE GEÇEN HAFTA YAPILDI

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kurda yukarı yönlü bir hareket izlenmiş ve 17,14 ile rekor seviye kaydedilmişti. Rekor seviyenin ardından TCMB'nin beşinci müdahalesi gerçekleşmiş ve kur haftayı 16,40 seviyelerinden kapatmıştı.

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ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını söyledi.

Geçen hafta cuma günü yurt içinde kar satışlarıyla başlayan düşüşün stop-loss (zarar-kes) emirlerinin tetiklenmesi ile ivme kazandığına işaret eden analistler, yatırımcıların sakin kalması ve panikle işlem yapmaması gerektiğini vurguladı.
Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.200 seviyesinin direnç, 1.975 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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Okuyucu Yorumları 21 yorum
20 lira olsa ne yazar diyerek, minnoşların kulağına fısıldadılar, dolar 20 lira olmadan alıştırmak için, hani Türk lirası bayrak gibiydi ülkenin itibarıydı, dünyanın en değersiz parası yaptınız, Ülkenin itibarını yerle bir ettiniz, 20 yıllık başarınızın üyküsü , ülkeye her alanda ihanet ettiniz.
Alkışlayın çılgınca alkışlayın destekleyin bu sizin eseriniz.
24 TL olacak NET Bilgi

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