Son dakika: Gram altın bin TL'yi aştı! 20 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika Altın Haberi: Ons altın yeni haftaya yatay pozitif bir fiyatlamayla 1.800 doların üzerinde başlarken dolar/TL ise yeni haftaya rekorla girdi.
Dolar/TL kuru yeni haftaya rekorla başladı. Kur ilk işlemlerde 17,64'ün üzerini gördü.
Altın fiyatları da yeni haftaya yükselişe başladı.
Geçen cuma 998 lirayla 1000 TL'ye dayanan gram altın sabah saatlerinde 1000 TL'yi aşarak, 1023 lirayla tarihi zirvesini gördü.
Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 1632 lira olan zirvesini 1637 liraya taşıdı.
Ons altın ise haftaya 1802 dolardan başlarken, cuma günü kapanışta 1789 dolardan fiyatlanıyordu.
Küresel piyasalarda geçen hafta Kasım ortasından bu yana ilk haftalık kazancını kaydeden altının yeni haftanın ilk işlemlerinde de sınırlı da olsun pozitif fiyatlamalara sahne oldu.
Para politikalarında sıkılaşma yönündeki mesajlara karşı Omikron varyantıyla ilgili gelişmeler yatırımcıların güvenli liman talebini yükseltti.
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