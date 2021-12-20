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Son dakika: Gram altın bin TL'yi aştı! 20 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

20.12.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Son dakika haberine göre gram altın bugün bin TL'yi aştı. Aynı şekilde dolar kurunda da hareketlilik devam ediyor. Dolar bu sabah itibarıyla 17.62 TL'yi aştı. Euro da rekora koştu. 20 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

Son dakika: Gram altın bin TL'yi aştı! 20 Aralık gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika Altın Haberi: Ons altın yeni haftaya yatay pozitif bir fiyatlamayla 1.800 doların üzerinde başlarken dolar/TL ise yeni haftaya rekorla girdi.

Dolar/TL kuru yeni haftaya rekorla başladı. Kur ilk işlemlerde 17,64'ün üzerini gördü.

ALTIN FİYATLARIN DA YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları da yeni haftaya yükselişe başladı.

Geçen cuma 998 lirayla 1000 TL'ye dayanan gram altın sabah saatlerinde 1000 TL'yi aşarak, 1023 lirayla tarihi zirvesini gördü.

CANLI ALTIN KURU TAKİBİ

Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 1632 lira olan zirvesini 1637 liraya taşıdı.

Ons altın ise haftaya 1802 dolardan başlarken, cuma günü kapanışta 1789 dolardan fiyatlanıyordu.

1023

ONS ALTINDA RİSK ALGISI ETKİLİ

Küresel piyasalarda geçen hafta Kasım ortasından bu yana ilk haftalık kazancını kaydeden altının yeni haftanın ilk işlemlerinde de sınırlı da olsun pozitif fiyatlamalara sahne oldu.

Para politikalarında sıkılaşma yönündeki mesajlara karşı Omikron varyantıyla ilgili gelişmeler yatırımcıların güvenli liman talebini yükseltti.

Son dakika: Dolar yeni rekorunu kırdı! Piyasalarda son durum ne? İşte döviz kurunda yeni fiyatlar...Son dakika: Dolar yeni rekorunu kırdı! Piyasalarda son durum ne? İşte döviz kurunda yeni fiyatlar...


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gram altın
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