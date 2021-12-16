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  4. Son Dakika: Dolar ve euro rekor kırdı! Dolar 15 liranın euro ise 17 liranın üstünde! Piyasalarda son durum...

Son Dakika: Dolar ve euro rekor kırdı! Dolar 15 liranın euro ise 17 liranın üstünde! Piyasalarda son durum...

16.12.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, dolar 15 liranın euro ise 17 liranın üstüne çıkarak rekor kırdı. İngiliz Sterlin'i ise 20 liranın üstünde işlem görmeye başladı. Küresel piyasalarda ABD'nin faiz açıklamasının ardından dolar fiyatları yükselirken, yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı. İşte döviz kurunda son durum...

Son Dakika Haberi: Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde yeni bir zirve gördü. Güne 14,79 seviyesinde başlayan dolar kuru sabah saatlerinde yüzde 0,3 civarında yükselerek 15'i gördü. Sterlin/TL 20 seviyesini geçerken Euro/TL 17,22 seviyesine yükseldi.

DÖVİZ KURU YÜKSELİŞTE

Dolar/TL pazartesi günü rekor tazeledikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının müdahalesiyle 14 seviyesinin altına geri çekilmişti. Salı günü öğleden sonra yeniden yükselişe geçen dolar kuru çarşamba günü 14,80 seviyesinin üzerine tırmanmıştı.

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Dolar/TL Kasım ayında yüzde 40’a yakın yükseliş kaydettikten sonra Aralık başından bu yana da yüzde 8 civarında yükseldi. Türk lirası dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 95’ten fazla değer kaybederken en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir değer kaybı yaşanmıştı.

Yılın son faiz kararı bekleniyor... Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyorYılın son faiz kararı bekleniyor... Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 524 baz puan seviyesinde bulunurken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 22,1 civarında seyrediyor.

YABANCILARIN FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Unicredit bu toplantıda Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını ve gelecek yılın başlarında ise politika faizini yüzde 12'ye kadar indireceğini düşünüyor.

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Barclays ise TCMB'nin bu haftaki toplantıda 200 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını ve Ocak ayında 100 baz puanlık bir indirim kararı daha almasını bekliyor. Barclays, TCMB’nin düşük faiz söyleminin tam olarak hangi rakama işaret ettiğinin de belirsiz olduğunu ama tüm planlanan faiz indirimlerini gelecek iki toplantıda gerçekleştireceğini öngörüyor.

Aralık ayındaki toplantıda TCMB’nin 100 baz puanlık bir indirim yapmasını bekleyen Deutsche Bank, sonraki üç para politikası toplantısında ise agresif bir faiz indirimi beklemediklerini belirtti.

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Acil bir faiz artırımı kararı alınmasının şu anki durumda zor olacağını belirten kurum, TCMB’nin dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

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Credit Suisse analistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında 16 Aralık’ta faiz indirimi olmama olasılığının arttığını söylediğini belirtti.

CANLI DÖVİZ KURU TAKİBİ

Raporda, TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'ın Para Politikası Kurulu’nun faiz indiriminin devam edip etmeyeceğine yönelik kararını 16 Aralık’ta vereceğini söylediği fakat Başkan Kavcıoğlu'nun araya girerek “16 Aralık’taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı” dediği belirtildi.

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