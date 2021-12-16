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Son Dakika: Gram altında yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

16.12.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, gram altın dolar/TL kurundaki hareketliliği izleyerek rekor tazeledi ve 875 lirayı görerek rekor kırdı. Piyasalarda gözler Merkez Bankasının bugün açıklayacağı faiz kararında.

Son Dakika: Gram altında yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Son Dakika Haberi: Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde doların yükselişiyle birlikte yeni bir zirve görerek 875 liraya yükseldi.

Fed politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı fakat varlık alımı azaltımı hızını ikiye katlayarak 30 milyar dolara çıkardı. Fed politika yapıcıları ise 2022 ve 2023 yıllık üçer faiz artırımı, toplamda 6 faiz artırımı gerçekleşmesini bekliyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ

GRAM ALTIN

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 14,76 seviyesini görmesiyle perşembe günü 849 TL ile yeni bir zirve görmesinin ardından bugün zirvesini yenileyerek 875 lirayı gördü.

altin-icine

https://finans.mynet.com/haber/detay/doviz/son-dakika-dolar-ve-euro-rekor-kirdi-dolar-15-liranin-euro-ise-17-liranin-ustunde-piyasalarda-son-durum/432926/

ONS ALTIN

Geçen haftaya 1.783 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyrettikten sonra cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde 1.770 dolara kadar gerilmişti. Enflasyon verisiyle beraber toparlanan güvenli liman, haftayı 1.782 dolar ile kapatmıştı.

Ons altın, haftanın ilk iki günü dar bir bantta işlem gördükten sonra Fed toplantısı öncesinde 1.760 dolara civarına gerilemişti. Ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son iki gündkei kayıplarını silerek hafta başına göre yatay bir seyir izliyor.

Ons altın saat 09.17 itibarıyla 1.784 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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