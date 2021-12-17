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Son Dakika: Dolar ve euro rekor kırdı! Dolar 16 lirayı geçti! Piyasalarda son durum...

17.12.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası'nın faizleri 100 baz puan indirmesiyle yükselişe geçen dolar sabah saatlerinde 16,24 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise 18,41 seviyesine çıktı. İşte döviz kurunda son durum...

Son Dakika: Dolar ve euro rekor kırdı! Dolar 16 lirayı geçti! Piyasalarda son durum...

Son Dakika Haberi: Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında yeni bir zirve gördü.

TCMB, son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi.

Güne 15,79 seviyesinde başlayan dolar kuru sabah saatlerinde yükselerek 16,24 seviyesini gördü. Euro/TL 18,41seviyesine yükseldi.

DÖVİZ KURU YÜKSELİŞTE

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) devam eden faiz indirimleri sonrası 16.24'e kadar yükselerek yeni tarihi zirvede güne başladı.

Dolar/TL Kasım ayında yüzde 40’a yakın yükseliş kaydettikten sonra Aralık başından bu yana da yüzde 10 civarında yükseldi. Türk lirası dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 50'den fazla değer kaybederken en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir değer kaybı yaşanmıştı.

MERKEZ BANKASI YILIN SON FAİZ KARARI

TCMB politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Karar metninde arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar verildiği belirtildi. Metinde 2022 yılının ilk çeyreğinde para politikası çerçevesinin gözden geçirileceği ifade edildi.

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ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin önemli ölçüde azaldığını belirterek, bundan sonraki süreçte açıklanacak ekonomik verilerin önem kazandığını, salgının seyrine dair haber akışının da yakından takip edileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.300 seviyesinin direnç, 2.150 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Euro Amerikan Doları
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