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Son Dakika: Gram altın 900 lirayı aştı

17.12.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, gram altın dolar/TL kurundaki hareketliliği izleyerek rekor tazeledi ve 940 lirayı görerek rekor kırdı.

Son Dakika: Gram altın 900 lirayı aştı

Son Dakika Haberi: Gram altın, küresel altın fiyatlarının 1.800 dolara çıkması ve dolar/TL'nin 16 lirayı aşmasıyla birlikte 900 TL'nin üzerine çıktı. Hafta başından bu yana 110 TL'den fazla yükseliş kaydeden gram altın, 940 TL civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN

Gram altın, geçen haftaya 785 TL civarında başladıktan sonra salı günü 773 TL’ye kadar gerilemişti. Çarşamba gününden itibaren dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki seyirle kademeli olarak yükselen gram altın, haftaya 796 TL civarında başladıktan sonra dolar/TL'deki yükselişle 900 TL'yi geçerek 940 TL’ye kadar ulaşmıştı.

altin

ONS ALTIN

Ons altın, haftanın ilk iki günü dar bir bantta işlem gördükten sonra Fed toplantısı öncesinde 1.760 dolara civarına gerilemişti. Ons altın, Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin kalkmasıyla son kayıplarını silerek haftayı 1.802 dolar civarında kapatmaya hazırlanıyor.

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gram altın
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