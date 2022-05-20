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SON DAKİKA | Dolarda son durum! Yükselişini sürdürüyor, 16 sınırına dayandı (20 Mayıs dolar kuru)

20.05.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolardaki yükseliş sürüyor. İki ay boyunca 14-15 TL arasında seyreden dolar kurundaki yükseliş son günlerde hızlandı. Dövizdeki hareketliliği yakından takip eden vatandaşlar "Dolar ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Haftanın son gününde de yükselişini sürdüren dolar, 16 TL sınırına dayandı. İşte 20 Mayıs dolar kurundaki son durum...

SON DAKİKA | Dolarda son durum! Yükselişini sürdürüyor, 16 sınırına dayandı (20 Mayıs dolar kuru)

Dolardaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İki aydır 14-15 TL arasında seyreden dolar kuru, özellikle son 10 günde yükselişe geçti. Haftaya 15.4564 TL seviyesinden başlayan dolar, 20 Mayıs itibariyle tırmanışını sürdürüyor.

SON DAKİKA | DOLAR, 15.99 TL'Yİ GÖRDÜ

Haftanın son gününde 15.99 seviyesine kadar yükselen dolar kuru 16 TL sınırından döndü.

DOLAR

MAYIS AYINDA YÜZDE 7'NİN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Aylık yükselişe baktığımızda ise mayıs ayına 14,7014 seviyesinden başlayan dolar TL karşısında yüzde 7,59 değer kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Saat 14.30 itibarıyla 15.90 TL seviyesinde seyreden dolardaki hareketlilik sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

Twitter'da 'dolar' başlığı Trend Topic listesinde yer aldı.

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