Son dakika: Dolardaki yükseliş hızlandı! 5 ay sonra tekrar...

Son dakika: Küresel piyasalarda, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerle karışık bir seyir izlenirken dolar/TL kurunda hareketli saatler yaşanıyor.Mayıs başı itibarıyla yükselişini hızlandıran kur, dün gün içinde 15,70 altını test etse de tekrar 15,90 üzerine çıktı ve bugün de yüzde 1’lik hareketle son 5 ayın zirvesine çıktı.

Dolar/TL, 16,30 ve Euro/TL 17,44 seviyelerini test etti.

DOLAR YÜZDE 20 DEĞER KAZANDI

4 Mayıs’tan bu yana dolar/TL’de yükseliş yüzde 9’u aşarken yılbaşından bu yana ise dolar/TL yüzde 20’nin üzerinde yükseliş yaşadı. Teknik analizlerde 16 liranın önemli bir direnç noktası olduğu belirtilirken 15.95 lira üzeri kapanışlarda dolar/TL’nin yönünün yukarı olmaya devam edeceği ve kurda 16.40 ve 16.50 TL seviyelerinin test edilebileceği dile getirildi.

