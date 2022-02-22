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Son dakika: Döviz piyasaları Putin ile hareketlendi! Dolar 14 liraya yaklaştı... (22 Şubat dolar ve euro fiyatı)

22.02.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son dakika açıklamaları ile piyasalar harekete geçti. Bu gelişmelerle güne 13,69 liradan başlayan dolar/TL devam eden saatlerde 13,90'ın üzerine tırmandı. Euro ise 15,78 seviyesini gördü. Rus piyasalarında ise ruble ve borsalardaki değer kayıpları derinleşti. ABD dolarında artan dalgalanmaların yatırımcıları ticarette stabil olan yuana itmesi nedeniyle, 2030’da dünyanın üçüncü büyük rezerv parası olacağı ifade edildi.

Son dakika: Döviz piyasaları Putin ile hareketlendi! Dolar 14 liraya yaklaştı... (22 Şubat dolar ve euro fiyatı)

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı iki ayrılıkçı yönetimi resmen tanıdı, Ukrayna gerilimi yeniden tırmanışa geçti. Önceki gün jeopolitik endişeler Putin ile Biden’ın görüşmeyi prensipte kabul ettiklerinin açıklanmasıyla biraz yatışmış, ancak Rusya bu konuda somut bir plan olmadığını duyurmuştu.

Şimdi de Putin Kremlin Sarayı’nda sırayla Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan kararnameleri imzaladı. ABD ve Avrupa Birliği kararı hızlı bir şekilde kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, ABD’li kişi ve kurumların bu iki bölge ile tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya’ya bu kararı nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

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Bu gelişmelerle güne 13,69 liradan başlayan dolar/TL devam eden saatlerde 13,90'ın üzerine tırmandı. Euro ise 15,78 seviyesini gördü.

RUS PİYASALARINDA KAYIPLAR DONBAS GERGİNLİĞİYLE DERİNLEŞİYOR

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanımasıyla Rus para birimi ruble ve borsalardaki değer kayıpları artıyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi güne yüzde 1 artışla başlayarak 80 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 91,1’e çıktı. Moskova Borsası (MICEX), yüzde 6,6 değer kaybederek 2.853 puana, RTS endeksi de yüzde 10 azalarak 1.087 puana kadar geriledi.

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MORGAN STANLEY’DEN DİKKAT ÇEKEN YUAN AÇIKLAMASI

Finansal haberleşme ve uluslararası ödemeler için küresel bir sistem olan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) verilerine göre, Çin yuanı küresel ödemeler için en çok kullanılan dördüncü para birimi olma konumunu korudu. Yuan, aralık ayındaki yüzde 2,7’lik artışın ötesine geçerek küresel ödemelerin yüzde 3,2’sini kapsadı ve dolar, euro ve sterlininin ardından dördüncü sıradaki yerini pekiştirdi. ABD doları, küresel işlemlerin yüzde 40’ını kapsıyor ancak uzmanlar, gelecekte farkın kapanacağını düşünüyor.

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ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yapılan bir analizde, yuanın 2030 yılına kadar dünyanın üçüncü büyük rezerv parası olacağı tahmininde bulunuluyor. IMF verilerine göre ise yuan şu anda dünyadaki en güçlü beşinci rezerv para birimi olarak anılıyor.

DOLARDAKİ DALGALANMA YUAN’A TEŞVİK ETTİ

Çin Merkez Bankası’ndan (Bank Of China) analist Wang Youxin, yuanın artan kullanımının Çin’in uluslararası ticaretteki artan rolüyle ilişkili olduğunu değerlendirildiğini belirtti. Kovid-19 sırasında küresel tedarik ağında yaşanan sorunların Çin’in ithalat ve ihracat gücüyle hafifletildiğini ifade eden uzmanlar, bu dönemde yuanın kullanımının gözle görülür biçimde arttığını kaydetti.

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ABD dolarında artan dalgalanmaların da ticarette stabil olan yuan kullanımını teşvik ettiğini söyleyen Wang Youxin, Çin yuanının uluslararası ticaretin yanı sıra yatırım ve finansal araçlar konularında da kullanıldığını bildirdi.

Çin’in ithalatının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 arttığını vurgulayan China Everbright Bankası’ndan Zhou Maohua, 39 trilyon yuanlık ithalat pazarının yuanın kullanımını artıran bir etken olduğunu savundu. Maohua, yuanın geçen birkaç yılda istikrar yakalamasının ülkelerin merkez bankalarında da güven yarattığını belirtti.


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Euro Rus Rublesi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hep söyledim yine söylüyorum dışa bağımlı oldukça dolar dizginlenemez

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