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Son dakika: Enflasyon rakamları sonrası dolar fiyatı hareketlendi

03.03.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkileri devam ederken piyasalar bugün gözünü kritik bir veriye çevirdi. TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Veri sonrası piyasalarda hareketlilik devam ederken vatandaşlar, "3 Mart dolar kaç TL oldu? Düşecek mi yükselecek mi? İslam Memiş dolar tahmini ne oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte dolar/TL kuru için son dakika gelişmeleri ve anlık, güncel canlı dolar rakamları...

Son dakika: Enflasyon rakamları sonrası dolar fiyatı hareketlendi

Son dakika: Rusya’nın Ukrayna işgali ile birlikte Dolar/TL kuru hareketlendi. Bir süredir Kur Korumalı Mevduat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın müdahaleleriyle 13,50 seviyelerinde seyrettikten sonra, işgalle birlikte 14 lira eşiğini yeniden aştı.

Dolar endeksi 97 seviyesinin üzerinde yüksek kalmaya devam ederken, yurt içinde gözler bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrilmişti. TÜİK kritik veriyi açıkladı.
Buna göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,81 yıllık enflasyon yüzde 54,44 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 7,22 artarken yıllık bazda yüzde 105,01 oldu.

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Tüm bu gelişmelerle enflasyon rakamları sonrasınd dolar/TL kuru 3 Mart Perşembe günü 14,05 seviyesinden güne başlamasının ardından 14,14 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL ise 15,68 seviyelerinden el değiştiriyor.

İSLAM MEMİŞ’TEN DOLAR TAHMİNİ

Piyasalara ilişkin Youtube kanalında değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tüm dünyada yaşanan durumu ‘manipülasyon fiyatlaması’ olarak nitelendirirken dolar kuru için yakın gelecekteki tahminlerini paylaştı.

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“Dolar kuru 13,80 lira seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı” diyen İslam Memiş, “Artık 14,20, 14,30, 14,50, 14,70 rakamlarını telaffuz edebiliriz. Dolar endeksinin yeniden 97 seviyesinin üzerine yükselmesi, euro/dolar paritesinin gerilemesi, emtia fiyatlarının yükselmesi gibi etkenler dolar tarafını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. Savaş cephesinden gelen haber akışlarına göre hem döviz kurları hem de emtia fiyatlarındaki yön arayışları ciddi anlamda belirleyici olacak” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu adamın hiç bir dediği çıkmıyor.Fazla da dikkate almamak lazım
adam isinde uzman, yillardir takip ediyorum, sallama metehan

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