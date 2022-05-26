Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolar fiyatı hareketlendi: ‘Yükseliş enflasyona 5 puan ekleyebilir’

Son dakika: Dolar ve altın fiyatı için kritik karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giderek 2022’deki 4 toplantıda ise yüzde 14 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, kararda bir değişiklik yapmadı.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler ay başından bu yana hızlıca yükselen dolar/TL kuruna çevrildi. Dün 16,50 seviyesine yaklaşarak 2022 zirvesine çıkan dolar/TL bu sabah 16,36 seviyelerinden güne başladı. Kur Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 16,42 TL’den seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL de 17,63 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 974 liradan güne başlamasının ardından şu sıralar 975 lira seviyesinden alıcı ile buluşuyor.

ENFLASYONA 5-6 PUANLIK KUR ETKİSİ GELEBİLİR

Dünya Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, Dolar/TL’de yükseliş zaten çok yüksek seviyelerde bulunan ve beklentilerin daha da yükselmesi yönünde olan tüketici enflasyonuna da olumsuz etkide bulunuyor. Uzmanların hesaplamasına göre dolar/TL kurunda gerçekleşen yüzde 10’luk artışın enflasyonu 2-3 ayda yüzde 2 seviyesinde artırıyor. Son dönemde bu etkinin en az yüzde 5-6’ya çıktığını kaydeden ekonomistler kurların biraz daha böyle devam etmesi durumunda önümüzdeki iki ayda enflasyona 5-6 puan ilave kur etkisi gelmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekiyor.

“KURDA YAŞANAN HAREKET SPEKÜLATİF DEĞİL KURUMSAL TALEP KAYNAKLI”

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, kurda yaşanan hareketin spekülatif olmadığını kurumların reel döviz ihtiyacından kaynaklandığına işaret etti.

Kuru, “Dolar TL’de mayıs başından bugüne 14.70 – 16.30 hareketi ile kabaca yüzde 10’luk bir yukarı hareket var. Bu yükseliş daha önce dönem dönem gördüğümüz spekülatif talep olarak görünmüyor. Kur Korumalı Mevduat ürünü tasarrufların döviz olarak değerlendirilmesi noktasındaki talebi karşıladı. Henüz 6 ay gibi bir zamanda KKM’de 848 milyar TL mevduat toplandı, bu rakam toplam TL mevduatın yüzde 30’u anlamına geliyor. KKM öncesi 210 milyar dolara kadar yükselen döviz mevduat hesapları özellikle sağlanan teşviklerin ardından tüzellerin döviz satışıyla mart ayında 188 milyar dolara gerileri, yani piyasaya 22 milyar dolar buradan geldi, ancak mart ayından itibaren burada bir dip oluştuğunu görüyoruz, DTH’lar marttan beri yatay seyrediyor” dedi.



