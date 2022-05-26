FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolar fiyatı hareketlendi: ‘Yükseliş enflasyona 5 puan ekleyebilir’

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolar fiyatı hareketlendi: ‘Yükseliş enflasyona 5 puan ekleyebilir’

26.05.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB faizleri değiştirmeme kararı aldı. Faiz kararı sonrası altın ve dolar fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolar/TL kurundaki yükselişin ‘spekülatif değil kurumsal talep kaynaklı’ olduğunu dile getiren analistler bu artışın enflasyona 5-6 puanlık etki edebileceğini kaydetti. Peki altın ve dolar/TL kuru ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolar fiyatı hareketlendi: ‘Yükseliş enflasyona 5 puan ekleyebilir’

Son dakika: Dolar ve altın fiyatı için kritik karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giderek 2022’deki 4 toplantıda ise yüzde 14 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, kararda bir değişiklik yapmadı.

Son dakika: Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladıSon dakika: Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler ay başından bu yana hızlıca yükselen dolar/TL kuruna çevrildi. Dün 16,50 seviyesine yaklaşarak 2022 zirvesine çıkan dolar/TL bu sabah 16,36 seviyelerinden güne başladı. Kur Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 16,42 TL’den seviyelerinden değerleniyor. Euro/TL de 17,63 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 974 liradan güne başlamasının ardından şu sıralar 975 lira seviyesinden alıcı ile buluşuyor.

1

ENFLASYONA 5-6 PUANLIK KUR ETKİSİ GELEBİLİR

Dünya Gazetesi’nden Şebnem Turhan’ın haberine göre, Dolar/TL’de yükseliş zaten çok yüksek seviyelerde bulunan ve beklentilerin daha da yükselmesi yönünde olan tüketici enflasyonuna da olumsuz etkide bulunuyor. Uzmanların hesaplamasına göre dolar/TL kurunda gerçekleşen yüzde 10’luk artışın enflasyonu 2-3 ayda yüzde 2 seviyesinde artırıyor. Son dönemde bu etkinin en az yüzde 5-6’ya çıktığını kaydeden ekonomistler kurların biraz daha böyle devam etmesi durumunda önümüzdeki iki ayda enflasyona 5-6 puan ilave kur etkisi gelmesinin muhtemel olduğuna dikkat çekiyor.

2

“KURDA YAŞANAN HAREKET SPEKÜLATİF DEĞİL KURUMSAL TALEP KAYNAKLI”

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, kurda yaşanan hareketin spekülatif olmadığını kurumların reel döviz ihtiyacından kaynaklandığına işaret etti.

Kuru, “Dolar TL’de mayıs başından bugüne 14.70 – 16.30 hareketi ile kabaca yüzde 10’luk bir yukarı hareket var. Bu yükseliş daha önce dönem dönem gördüğümüz spekülatif talep olarak görünmüyor. Kur Korumalı Mevduat ürünü tasarrufların döviz olarak değerlendirilmesi noktasındaki talebi karşıladı. Henüz 6 ay gibi bir zamanda KKM’de 848 milyar TL mevduat toplandı, bu rakam toplam TL mevduatın yüzde 30’u anlamına geliyor. KKM öncesi 210 milyar dolara kadar yükselen döviz mevduat hesapları özellikle sağlanan teşviklerin ardından tüzellerin döviz satışıyla mart ayında 188 milyar dolara gerileri, yani piyasaya 22 milyar dolar buradan geldi, ancak mart ayından itibaren burada bir dip oluştuğunu görüyoruz, DTH’lar marttan beri yatay seyrediyor” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faiz kararı öncesi piyasalarda son durumFaiz kararı öncesi piyasalarda son durum
Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı... Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...
Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişme!

Asgari ücrete zamla ilgili yeni gelişme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

İbn-i Sina reçetesi: Çareyi uzaklarda aramayın

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.