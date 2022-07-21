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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolarda son durum

21.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB faizleri değiştirmeme kararı aldı. Faiz kararı sonrası altın ve dolar fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki altın ve dolar/TL kuru ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ve dolarda son durum

Son dakika: Dolar ve altın fiyatı için kritik karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giderek 2022’deki 6 toplantıda ise yüzde 14 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası, kararda bir değişiklik yapmadı.

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Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası gözler dolar/TL kuruna çevrildi. Merkez Bankasının bugün faiz kararı öncesi 17,72’ye çıkarak 20 Aralık’taki rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Kur Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 17,68 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL de 18,04 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 958 liradan güne başlamasının ardından şu sıralar 956 lira seviyesinden alıcı le buluşuyor.

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