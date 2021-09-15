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Son Dakika: Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

15.09.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı.

Son Dakika: Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

1 ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
döviz TCMB
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