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TCMB eylül ayı politika faiz kararı ne olacak? Çarpıcı ankette 'indirim' ilk kez göze çarptı

14.09.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) önümüzdeki haftaki toplantısında enflasyondaki yükselişi gözeterek politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Ankette ise aylar sonra ilk kez tek kurum da olsa indirim beklentisi girdi.

TCMB eylül ayı politika faiz kararı ne olacak? Çarpıcı ankette 'indirim' ilk kez göze çarptı

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son dönemdeki açıklamaları faiz indiriminin yaklaştığı endişelerini artırırken ankkette enflasyondaki yüksek seyrin yine de bu ay indirime izin vermeyeceği görüşü hakim.

Reuters anketine katılan 19 kurumun 18'i Eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bir kurum politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

Enflasyon Ağustos'ta gıda ve konaklama fiyatlarındaki artışın etkisiyle %19.25'e yükselerek TCMB'nin politika faizinin üzerine çıktı.

İNDİRİMİN YAKIN OLDUĞU MESAJI YATIRIMCI TOPLANTISINDA OLUŞTU

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında, daha önce dile getirdiği enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmayarak yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

Kavcıoğlu, geçen haftaki konuşmasında ise TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

TCMB aynı zamanda gıda fiyatları gibi enflasyondaki artışa yol açan unsurların geçici olduğunu açıklayarak son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine girmesini beklediklerini belirtti.

Reuters anketinde ilk faiz indirimi beklentileri ise halen yılın son çeyreğini işaret ediyor. Reuters'ın bu anketinde ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağı sorusuna yanıt veren ekonomistlerin 14'ü bunun son çeyrekte olacağını öngördü, bir kurum ise faiz indiriminin 2022 yılının ilk çeyreğinde olacağını tahmin etti.

Fransız yatırım bankası Societe Generale bir araştırma notunda yılsonuna kadar politika faizinde bir değişiklik beklemediğini belirterek yurtiçi enflasyon baskılarının yüksek seyrine dikkat çekti, ve devam etti;

"TCMB, geçen yıl sonbahardaki güçlü baz etkisinin manşet enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağı varsayımı ile, bu sene politika faizini düşürme yanlısı olduğunu defalarca ortaya koydu. Fakat birikmiş maliyet baskıları ve güçlü özel tüketim sebebiyle yurtiçi enflasyon baskılarının yüksek seyredeceğine inanıyoruz."

Societe Generale ayrıca faiz indirimi için artan politik baskı sebebiyle bir "politika hatası" riskinin arttığına da dikkat çekti.

Yatırımcıların politika hatası beklentisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz çağrısından kaynaklarıyor. Erdoğan Haziran ayı başında Ağustos ayının kırılma noktası olduğunu ve enflasyonda düşüşün görüleceğini belirterek, bununla birlikte faizlerde de düşüşe geçileceğini söylemişti.

Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz haftaki açıklamalarından sonra artan erken indirim endişeleriyle TL, Mayıs'tan bu yana en sert güniçi değer kaybını yaşamıştı. Bir erken indirim gelmesi durumunda ise TL'de daha sert bir değer kaybı yaşanması olası görünüyor. TL'deki değer kaybı ise artan ithalat maliyeti sebebiyle dolaylı olarak tüketici enflasyonunun da artmasına sebep oluyor.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini %18'de şekillenirken tahminler %15.5-%19 bandında yer alıyor.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Şahap Kavcıoğlu TCMB
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