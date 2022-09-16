Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Piyasanın enflasyon ve dolar kurundaki beklentisi belli oldu. Buna göre bir önceki raporda yüzde 70,6 olan yıl sonu enflasyon tahmini bu raporda gerileyerek yüzde 67,7 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 41,99'dan yüzde 36,74'e geriledi.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ GERİLEDİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 19,65'ten 19,51 seviyesine geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi.

MERKEZ BANKASININ FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 13

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 12,83'e geriledi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 14,00 iken, bu anket döneminde yüzde 13,00 olarak gerçekleşmiştir.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5'e çıktı.

