Son dakika: TCMB'nin müdahalesi sonrası dövizden tepki! Dolar 14, Euro 16 TL'yi aştı, işte piyasalardaki son durum...

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından bu hafta küresel piyasalarda, yarın yapılacak Fed toplantısı izlenecek. Enflasyon verilerinin ardından dövizde herhangi bir hareketlik yaşanmazken, dolar/TL kuru yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı.

MERKEZ BANKASINDAN 4. MÜDAHALE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta cuma günü döviz piyasasına üçüncü defa müdahale etmişti.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

Bankadan bugün yapılan bildiride dövize yeni müdahale geldi. Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

SON DAKİKA: DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Son kapanışını 13,8558 TL 'den yapan Dolar/TL kuru yeni güne 13,86 liradan başlamıştı.

Saat 13.05 itibarıyla 14,63 lirayı gören dolar/TL kuru, Merkez Bankasının müdahalesinin ardından 14,21 liraya kadar geriledi.

Bir önceki kapanışını 15,6582 TL'den yapan euro 16,49 lirayı görerek rekor kırdı. Aynı dakikalarda euro 15,97 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan İngiliz Sterlin'i ise 19,44 lira seviyesine gelerek tarihi seviyeyi gördü. Merkez'in müdahalesinin ardından İngiliz Sterlin'i 18,79 liraya geriledi.

ANALİSTLERDEN 'ŞAHİN' YORUMU

Analistler, son zamanlarda şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü kararlarını açıklayacağı toplantısı öncesinde enflasyondaki yükseliş eğiliminin, bankanın varlık alımlarının azaltılmasını daha da hızlandıracağı beklentilerini desteklediğini söyledi.

Yatırımcıların, yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşen enflasyona karşın fiyatlamalarının pozitif tarafta yer aldığına işaret eden analistler, Fed'in konuya vereceği tepkinin beklendiğini, burada yüzde 7 psikolojik eşiğinin altında kalınmasının önemli olduğunu kaydetti.



