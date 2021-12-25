FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. SON DAKİKA | Yeni altın düzenlemesi! 'Yastık altı' altını olanları ilgilendiren haber: Altın Değerleme Sistemi geliyor

SON DAKİKA | Yeni altın düzenlemesi! 'Yastık altı' altını olanları ilgilendiren haber: Altın Değerleme Sistemi geliyor

25.12.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın haberi... Yastık altındaki altınlarla ilgili yeni düzenleme geliyor. Tahmini 5 ton ve değeri 280 milyar doları bulduğu tahmin edilen 'yastık altı' altınların ekonomiye katkı sağlaması için Bakanlık harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ocak ayının ilk haftasını işaret ettiği düzenlemeye ilişkin gözler Meclis'e çevrildi. Bakan Nebati yaptığı açıklamada "280 milyar doların yüzde 10'u gelse dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi. İşte yeni altın düzenlemesi...

SON DAKİKA | Yeni altın düzenlemesi! 'Yastık altı' altını olanları ilgilendiren haber: Altın Değerleme Sistemi geliyor

Son dakika haberine göre yeni altın düzenlemesi için çalışmalara başlandı. Yastık altı birikimin ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni teşviklerle ilgili çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Yeni yılın ilk haftasında tamamlanması beklenen 'yastık altı' altınlarla ilgili yeni düzenlemeyle vatandaşlara altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme fırsatı sunulacak. İsteyen altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek. İşte 'yastık altı' altınlarla ilgili yeni düzenlemenin detayları...

YENİ ALTIN DÜZENLEMESİNİ BAKAN NEBATİ DUYURDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.

YENİ ALTIN DÜZENLEMESİ NE ZAMAN?

Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

NEBATİ YASTIK ALTI ALTIN

YENİ DÜZENLEMENİN ADI: ALTIN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek.

Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik rakamı açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik rakamı açıkladı! "15.00 itibarıyla 23,8 milyar lira..."

İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek.

KARŞILIĞINDA KREDİ FIRSATI

İstenildiğinde ulaşılabilen, karşılında kâr payı, faiz geliri elde edilebilen ve karşılığında kredi kullanılabilen bu sistemle fiziki olarak altını da çekilebiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Akşama hazırım""Akşama hazırım"
PARTNERSeranay'dan sonra AleynaSeranay'dan sonra Aleyna
Altın fiyatları ne kadar oldu?Altın fiyatları ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdesini vereyim dünyanın en büyüğü olacak

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Motorin ve LPG'ye indirim!

Motorin ve LPG'ye indirim!

Son Dakika: Memurların gelir kaybının giderilmesine yönelik Memur-Sen'den çağrı

Son Dakika: Memurların gelir kaybının giderilmesine yönelik Memur-Sen'den çağrı

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

İstanbul'da ulaşıma zam geldi

İstanbul'da ulaşıma zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliye asgari ücret zammı! 2022 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Dolar kurundaki düşüş sonrası sıfır otomobil fiyatları güncellendi

Dolar kurundaki düşüş sonrası sıfır otomobil fiyatları güncellendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.