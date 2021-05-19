Tavan fiyat bitti, benzin ve motorine 10 kuruş zam geldi!

Akaryakıtta iki aydır tavan fiyat uygulaması geçerliydi. Uygulama sona erince benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi.

FİYATLAR DEĞİŞTİ

Sozcu.com.tr’ye konuşan sektör kaynakları, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin motorin ve benzine pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 9-10 kuruş civarında zam yaptığını belirtti.

Zam kararının, yarından itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

Zam kararı alanların sektörün önde gelen 2-3 firması olduğu, diğer şirketlerin henüz karar vermediği kaydedildi.

Rafineri çıkış fiyatlarında ise bir değişim olmayacak.

Yeni fiyatlardan satış bugün itibarıyla başladı. İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara'da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.



