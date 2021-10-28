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TCMB Başkanı'nın enflasyon açıklaması sonrası dolar/TL kuru yükseldi

28.10.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-4'ün tanıtımı amacıyla yaptığı toplantıda yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Açıklamanın ardından güne 9,52 liradan başlayan dolar 9,62 lirayı gördü.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıklamasında, "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 18,4 , 2022 yıl sonunda ise yüzde 11,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından dolar/TL kuru yükseldi.

DOLAR/TL KURU YÜKSELDİ

Yeni haftaya 9,60 liradan başlayan dolar/TL kuru tarihi seviyesi 9,85 lirayı gördükten sonra düşüşe geçmişti.

Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon tahmini sonrası artışa geçen dolar/TL kuru gün içinde en yüksek 9,62 lira seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru saat 11.40 itibarıyla 9,61 seviyelerinden fiyatlanıyor.

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Enflasyon Amerikan Doları TCMB
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