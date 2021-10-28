FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz ve enflasyon açıklaması

Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz ve enflasyon açıklaması

28.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını fiziksel ortamda gerçekleştirdi. Politika faizinin 200 baz puan indirilmesinin ardından ilk açıklamasını yapan TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 11,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. "ifadelerini kullandı.

Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan faiz ve enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-4'ün tanıtımı amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kavcıoğlu açıklamasında, "Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.(önceki yüzde 14,1), Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 11,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.(önceki yüzde 7,8)" ifadelerini kullandı.

TCMB BAŞKANI'NDAN FAİZ VE ENFLASYON YORUMU

Enflasyon Raporu sunumundan öne çıkanlar şöyle:

Yakın dönemde açıklanan güven endeksleri salgın etkisiyle gerilemeye başladı. Varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.

En fazla ihracat yaptığımız bazı ülkeler büyüme beklentisini aşağı çekti. Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının artmasıyla enerji fiyatları son dönemde hızlandı. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, arz kısıtları ve taşımacılık maliyeti, tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. İklim koşullarının küresel gıda fiyatlarındaki olumsuz yansımalarını görüyoruz. Gelişmiş ülke Merkez Bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürüyor ve varlık alım programlarına devam ediyorlar. Beklentilerin enflasyonun 2022 yıl sonunda hedeflere yaklaşacağını öngörüyoruz.

İç talebin katkısında özel tüketim öne çıkarken, kamu harcamaları ve yatırımlar ılımlı seyretti. Büyümeye hem iç talep hem de ihracat olumlu katkı verdi. Vaka sayılarında gözlenen artış salgının seyrine ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olmaktadır.

Anket verileri firmaların yatırım harcamalarını artırdığına işaret etmektedir. Ekim ayında da yatırım eğilimindeki artış sürmüştür. Dayanıklı ürün tüketiminde yavaşlama, dayanıksız ürün tüketiminde ivlemenme var. Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün de etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir.

Veriler iş gücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Son dönemde güçlü bir isithdam artışıyla salgın dönemi kayıplarının tamamının telafi edildiğini gördük.

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri ihracat artışını sınırladı. İthalat 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre daha ılımlı bir artış eğilimi izledi. Türkiye Avrupa ile dış ticaretinde fazla verir konuma geldi, asya ile ticarette açık vermeye devam ediyoruz. İthalat fiyatlarındaki artış eğilimi sürerken, ihracat fiyatlarında artış daha zayıf seyretmekdir.

DÖVİZ REZERVİ 126 MİLYAR DOLAR OLDU

Önümüzdeki dönemde olumlu dış talep koşullarına bağlı olarak, ihracatın desteğiyle, yıllıklandırılmış cari işlemlerdeki iyileşmenin sürmesini öngörüyoruz. Ödemeler dengesindeki gelişmelerin Merkez Bankası'nın uluslararası rezervleri üzerinde olumlu yansımalarını göüyoruz. Son dönemde istikrarlı bir artış görüyoruz. Rezerv rakamımız yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi. Önümüzdeki dönemde de rezerv birikiminin devam etmesini amaçlıyoruz.

TİCARİ KREDİLER

Reeskont kredileri döviz biriktirme aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam ediyor. Ticari krediler kur etkisinden arındırılmış yüzde 6.7 büyüme ile geçmiş dönem ortalamalarının oldukça altında seyrediyor. Yüksek frekanslı kredi verileri ihtiyaç kredisi artış hızının yavaşladığına, vade kompozisyonunun bir miktar kısaldığına işaret ediyor.

Gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumaktadır. Gıda fiyatlarındaki bu eğilimi Türkiye'de de gözlemliyoruz. Yılın son çeyreğinde talep koşullarının daha ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Enflasyon beklentilerinde son dönemde bir miktar artış görülüyor. Ham petrol fiyatları temmuz tahminlerimizle büyük oranda uyumlu gerçekleşti. Ham petrol fiyatları varsayımımızı yukarı yönlü güncelledik. Petrol fiyatı varsayımımızı 2021 yılı için 70.8 dolar, 2022 yılı için 77.5 dolara yükselttik.

Enflasyon tahminlerimizi yukarı yönlü güncelledik. Gıda enflasyonu varsayımımızı 2021 yılı için yüzde 15'ten yüzde 23,4'e güncelledik. Gıda enflasyonu varsayımımızı 2022 yılı için yüzde 10.1'den yüzde 13,9'a yükselttik.

Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.(önceki yüzde 14,1), Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 11,8 olarak gerçkleşeceğini tahmin ediyoruz.(önceki yüzde 7,8)

Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2021 yılı sonunda yüzde 17,3-19,5 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2022 yılı sonunda yüzde 9,6-11 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını değerlendiriyoruz. Yüksek küresel enflasyon, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansla piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke Merkez Bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonlarındaki normalleşme, arz kısıntılarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir.

Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır.

enfsşa

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!Son Dakika: Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio CacaElon Musk ne paylaşsa çıkıyor! Shiba Inu, Floki Inu, Hamstercoin, DOGE ve annesinin tokeni Radio Caca
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
“Yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı”“Yabancı yatırımcı ilgisi ciddi anlamda arttı”
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Şahap Kavcıoğlu TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Kriz devam ediyor: Benzinin fiyatı 9 liraya dayandı

Kriz devam ediyor: Benzinin fiyatı 9 liraya dayandı

Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyor

Şaka coinler rekor kırmaya devam ediyor

İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Milyarlarca dolarlık rezerv bulunmuştu! İlk külçe için tarih verdi

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.