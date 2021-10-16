Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan dikkat çeken ihracat açıklaması: Bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Twitter hesabından yaptığı ihracat açıklaması dikkat çekti. Muş'un açıklamasında "Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" ifadelerine yer verildi.

''DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ''

Bakan Muş'un, Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekildeydi:

Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek.

(DHA)

