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TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den kur çıkışı: "Dolar en az 37 TL olmalı"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 11:38
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, dolar kuruyla ilgili gündem olacak bir değerlendirmede bulundu. 33 TL seviyesinde bulunan dolar kuru için Gültepe, "Doların en az 37 TL seviyesinde olması lazım" dedi. Gültepe vergi düzenlemesiyle ilgili de konuştu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe'den kur çıkışı: "Dolar en az 37 TL olmalı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, kur ile enflasyon arasındaki farkın 5 puanı aşmaması gerektiğini belirterek, "Doların en az 37 TL seviyesinde olması lazım" dedi. Gültepe, üretici ve ihracatçıya ilave yük getirecek vergi düzenlemeleri olmaması gerektiğini beilrtti.

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Gültepe, ihracatta ilk yarı değerlendirme toplantısında konuştu. Cnbc-e'de yer alan habere göre, Gültepe, "Kur, enflasyon ve girdi maliyetleri paralel ilerlemeli. Türkiye, dolar bazında rakiplerinden minimum yüzde 40 daha pahalı." değerlendirmesini yaptı.

Gültepe şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihracatta rekabet gücü zayıflıyor. Üretim ve ihracata dayalı büyüme hikayesinden bahsetmek mümkün değil. Kur ile enflasyon arasındaki fark 5 puanı aşmamalı. Doların en az 37 TL seviyesinde olması lazım. Üretici ve ihracatçıya ilave yük getirecek vergi düzenlemeleri olmamalı."

Express
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dolar kuru tim
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