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TL mevduat uygulamasının ilk haftasında döviz mevduatı arttı

30.12.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt içinde döviz kurlarının rekor kırdığı, dolar kurunun da 18,40 ile tüm zamanların zirvesine çıktığı 20 Aralık gününün devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL korumalı mevduat planını açıklamasıyla kur zirveden yüzde 18 geriledi. Kur korumalı TL vadeli mevduat ürününün duyurulduğu 24 Aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları arttı.

TL mevduat uygulamasının ilk haftasında döviz mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 24 Aralık ile biten haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

DÖVİZ MEVDUATI 1 MİLYAR 458 MİLYON DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "kur korumalı TL mevduat" ürününü duyurduğu, dolar/TL’nin 18,36 lira seviyelerinden 10,25 liraya kadar gerilediği geçen hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 458 milyon dolar artış gösterdi.

DÖVİZ MEVDUATI 265,6 MİLYAR DOLAR OLDU

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı, geçen hafta 265 milyar 603 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 238 milyar 974 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

TARİHİ SEVİYE

Böylece döviz mevduatı, "kur korumalı TL" mevduat ürününün uygulamaya girdiği geçen hafta döviz mevduatları tarihi en yüksek seviyesine çıktı.

NE OLMUŞTU?

Yurt içinde döviz kurlarının rekor kırdığı, dolar kurunun da 18,40 ile tüm zamanların zirvesine çıktığı 20 Aralık gününün devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL korumalı mevduat planını açıklamasıyla kur zirveden yüzde 18 geriledi. Dün katıldığı programda bu kadar hızlı düşüş beklemediklerini belirten Hazine Bakanı Nebati, hiçbir müdahale olmadığını, döviz satışlarının etkisiyle kurun düştüğünü belirtti. Geçen hafta 10,25'e kadar gerileyen dolar kuru bu hafta 13,43'e yükseldi.

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Amerikan Doları
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