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Trump: Euro dolar karşısında yalnızca çerez sayılır

DOVİZ HABERLERİ  | 08.04.2020 15:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, dolar ile karşılaştırıldığında, euronun yalnızca bir tür çerez sayılabileceğini söyledi.

Trump: Euro dolar karşısında yalnızca çerez sayılır

Fox News TV kanalında Sean Mannity'nin programına konuk olan Trump, son dönemde hızla değer kazanan ABD para biriminin gücünü vurgularken, ABD'de "greenback (yeşil)" olarak da kullanılan ABD para birimiyle karşılaştırılabilecek tek para biriminin euro olduğunu söyledi.

Trump, artık ABD'de "sıfır faiz oranı" ödendiğine de dikkat çekerek, bu koşullarda altyapı yatırımlarının da yapılabileceğini vurguladı.

Trump ayrıca, yeryüzünde herkesin ABD'ye ve dolara yatırım yapmak istediğine dikkat çekti.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada da, ekonomiyi "daha yakın zamanda" açmanın, geç açmaktan daha iyi olduğunu ve bunu planladığını söyledi ve ABD'nin uzun süre kapalı kalması için kurulmadığını vurguladı.

Euro dolar karşısında yüzde 0.14 düşüşle 1.08712 dolara kadar düştü; euro bu düzey ile dolar karşısında geçen yılın aynı gününe göre de yüzde 3.06 aşağıda kalıyor.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald Trump, dolar,

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