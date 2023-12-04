TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR FİYATI 4 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum kasım ayı enflasyon oranı açıklaması öncesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bugün döviz kurunda geçerli olan güncel rakamlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. İşte, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü TÜİK'in kasım ayı enflasyon oranı açıklaması öncesi dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 28,9060 TL'den yaptı.

Dolar 28,8812 alış, 28,9310 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro son kapanışını 31,4976 TL'den yaptı.

Euro bugün 31,4734 TL alış, 31,5220 TL satışm fiyatından el değiştiriyor.

2023 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı her ayın 3'ünde TÜİK tarafından yayımlanıyor. Fakat 3 Aralık tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle açıklamanın 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da yapılması bekleniyor.

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2023 KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı.

Yıllık enflasyon beklentileri:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir."

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

"2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir."

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

"2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00‘ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67‘sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,00‘ının beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir."





