Kuaförlerin pazar tatili isyanı... Yeni evlenecekler dikkat! Düğünlerde bir dönem sona eriyor

Kuaförlerin pazar günleri kapalı olmasını düzenleyen karar ortalığı karıştırdı, esnaf da müşteriler de kazan kaldırdı. İstanbul'da toplanan kadın kuaförleri, pazar günü kapalı olmayı protesto etti.

KADIN KUAFÖRLER İSYANDA

Pazar günü kapalı olmanın hiçbir mantıklı yanı olmadığını savunan kadın kuaförler, "Biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Başka hangi meslek için böyle bir karar var?" diye sordu.

"ÇALIŞAN KADINLAR MAĞDUR OLACAK"

Show Haber'de yer alan habere göre; özellikle çalışan kadınların alınan kararla birlikte mağdur olacağını belirten kuaförler, haftanın altı günü çalışan müşterilerinin sadece pazar günlerini bakımları için ayırabildiğini ancak söz konusu kararla bunun mümkün olmayacağını belirtiyor.

PAZAR GÜNÜ DÜĞÜNÜ OLANLAR NE YAPACAK?

Pazar günleri düğünü olanlar içinse bir istisna söz konusu olacak. Düğünü olanlar için o gün kuaför açılabilecek.

Kuaförler; gelinin ablası, kardeşi, yakınları içinse bir dönemin sona erdiğini belirtiyor. Özetle pazar günü kuaföre gelebilmek için evlenmek gerekecek.