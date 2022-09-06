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Türk Lirası'nın reel değeri 7 ayın en düşük seviyesinde

06.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayında rekor düşük seviyeyi gören ve daha sonra bir miktar toparlanma gösteren Türk Lirası'nın reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru için Merkez Bankası'ndan flaş bir açıklama geldi. Reel efektif döviz kuru Ağustos'ta 52,84 olurken, Ocak'tan bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Türk Lirası'nın reel değeri 7 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Türk lirasının reel değerini gösteren reel efektif döviz kuru Ağustos'ta 52,84 oldu. Böylelikle reel efektif Döviz kurunda Ocak'tan bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Reel efektif Döviz kuru Aralık'ta 48,10 ile rekor düşük seviyeye gerilemişti.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk lirasının ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.


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