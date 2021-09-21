Uzman analistten dolar kurunda tuzak uyarısı

Yurt içi piyasalarda gözler 23 Eylül’de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısından alınacak faiz kararına çevrildi. Son günlerde doların yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşları uyaran para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı TV programında kritik karar öncesi dolar kuru öngörülerini açıkladı.

İslam Memiş bugün itibariyle 8.72 TL’ye kadar yükselen dolar kuruyla ilgili vatandaşa 23 Eylül ve sonrası için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı tedbirlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"DOLAR KURUNDA TUZAK PİYASASINA DİKKAT EDİN"

Memiş bu ayki toplantıdan bir faiz indirimi beklemediğini öne sürerken dolar kurunda bir geri çekilme yaşanabileceğini dolar kurundaki son yükselişlerin tuzak olabileceğini vurguladı.

Memiş, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve dolar kuru beklentileri için şunları aktardı:

Çok kritik bir haftaya girdik hem yurt içi hemde yurt dışı piyasaların da birçok Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı bir hafta olacak. TCMB’nin Eylül ya da Ekim ayında faiz indireceği konusunda değişik beklentiler var. Son günlerde dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hamlelerin de Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileriyle mi meydana geliyor sorusunun cevabı aranıyor.

FAİZ İNDİRİMİ DOLARIN TANSİYONUNU DAHA DA YÜKSELTİR

Ben tahmin etmiyorum ama TCMB eğer bir faiz indirimi yaparsa dolar kurunda yukarı yönlü hamleleri agresif bir şekilde görebiliriz. Çünkü dünya genelinde dolar varlıkları da yükselişte bir de TCMB’nin faiz indirmesi doların tansiyonunu daha da yükseltebilir. Benim öngörüm gerçekleşir Merkez Bankası faizi pas geçerse dolar kurunda tekrar 8.30 TL’nin altına kadar kadar bir geri çekilme görebiliriz. Bu nedenle Merkez Bankası’nın kararını görmeden döviz pozisyonu alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yüksekten fiyat veren bir tuzak piyasası oluşabilir. Bence yatırımcıların bu hafta buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Zaten yükselmiş bir dolar kuru var. Eğer Merkez Bankası faiz indirmezse hızlıca gerileyebilir ama faiz indirimi yaparsa da yükseliş yapar ancak bu sefer kısmi bir yükseliş olur. Buralardan kar satışı olabileceğini özellikle bunu düşünen Merkez Bankası’nın da farklı tedbirler alarak da bu kararın arkasında durabileceğini düşünüyorum. Yani yükselişler cılız kalabilir. Tuzak piyasasına dikkat etmekte fayda var.



