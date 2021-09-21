FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Uzman analistten dolar kurunda tuzak uyarısı

Uzman analistten dolar kurunda tuzak uyarısı

21.09.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru yükselişle devam ederken ünlü ekonomist İslam Memiş para piyasalarını yorumladığı açıklamasında, oldukça dikkat çeken bir yorum yaparak vatandaşları dolar tuzağı konusunda uyardı. Memiş açıklamasında 23 Eylül tarihinden önce dolar alınmasının yatırımcıya para kaybettirme ihtimali olduğuna değindi.

Uzman analistten dolar kurunda tuzak uyarısı

Yurt içi piyasalarda gözler 23 Eylül’de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısından alınacak faiz kararına çevrildi. Son günlerde doların yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşları uyaran para piyasaları uzmanı İslam Memiş katıldığı TV programında kritik karar öncesi dolar kuru öngörülerini açıkladı.

İslam Memiş bugün itibariyle 8.72 TL’ye kadar yükselen dolar kuruyla ilgili vatandaşa 23 Eylül ve sonrası için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı tedbirlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"DOLAR KURUNDA TUZAK PİYASASINA DİKKAT EDİN"

Memiş bu ayki toplantıdan bir faiz indirimi beklemediğini öne sürerken dolar kurunda bir geri çekilme yaşanabileceğini dolar kurundaki son yükselişlerin tuzak olabileceğini vurguladı.

Memiş, Merkez Bankası’nın faiz kararı ve dolar kuru beklentileri için şunları aktardı:

Çok kritik bir haftaya girdik hem yurt içi hemde yurt dışı piyasaların da birçok Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı bir hafta olacak. TCMB’nin Eylül ya da Ekim ayında faiz indireceği konusunda değişik beklentiler var. Son günlerde dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hamlelerin de Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileriyle mi meydana geliyor sorusunun cevabı aranıyor.

FAİZ İNDİRİMİ DOLARIN TANSİYONUNU DAHA DA YÜKSELTİR

Ben tahmin etmiyorum ama TCMB eğer bir faiz indirimi yaparsa dolar kurunda yukarı yönlü hamleleri agresif bir şekilde görebiliriz. Çünkü dünya genelinde dolar varlıkları da yükselişte bir de TCMB’nin faiz indirmesi doların tansiyonunu daha da yükseltebilir. Benim öngörüm gerçekleşir Merkez Bankası faizi pas geçerse dolar kurunda tekrar 8.30 TL’nin altına kadar kadar bir geri çekilme görebiliriz. Bu nedenle Merkez Bankası’nın kararını görmeden döviz pozisyonu alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yüksekten fiyat veren bir tuzak piyasası oluşabilir. Bence yatırımcıların bu hafta buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Zaten yükselmiş bir dolar kuru var. Eğer Merkez Bankası faiz indirmezse hızlıca gerileyebilir ama faiz indirimi yaparsa da yükseliş yapar ancak bu sefer kısmi bir yükseliş olur. Buralardan kar satışı olabileceğini özellikle bunu düşünen Merkez Bankası’nın da farklı tedbirler alarak da bu kararın arkasında durabileceğini düşünüyorum. Yani yükselişler cılız kalabilir. Tuzak piyasasına dikkat etmekte fayda var.

Bakan Muş'tan sıfır otomobil stokçuluğu iddialarına ilişkin açıklamaBakan Muş'tan sıfır otomobil stokçuluğu iddialarına ilişkin açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk!
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyorDoğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyor
Altın bilezikte ilk rakamlarAltın bilezikte ilk rakamlar
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.