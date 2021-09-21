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Bakan Muş'tan sıfır otomobil stokçuluğu iddialarına ilişkin açıklama

21.09.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bir otomobil firmasının stokçuluk yaptığı iddialarına ilişkin, "İlk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir" dedi.

Bakan Muş'tan sıfır otomobil stokçuluğu iddialarına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada ve haber sitelerinde yer almıştır. Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir" ifadelerine yer verdi.

"FIRSATÇILIK YAPANLARA ASLA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Bakan Muş, açıklamasına şöyle devam etti:

Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir. Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir.

Kaynak: DHA

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Mehmet Muş
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