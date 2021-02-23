Uzmandan çarpıcı 2021 -2021 dolar yorumu: Dolar/TL ne kadar olacak? İşte dikkat çeken yıl sonu tahmini!

Son dakika dolar/TL kuru ne olacak, dolar düşecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan yorumlar gelmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Yellen'in yaptığı "güçlü dolar" açıklamasının ardından doların yıl sonunda seyrinin değişeceği öngörülüyor. Dolar kuru, en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü yeni güne ise 7.02 seviyelerinde başladı. Bu süreçte uzmanlar dolar/TL 2021 tahminini yapmaya devam ediyor. Twitter'dan dikkat çeken paylaşım yapan Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'ün dolar/TL yorumu ise oldukça farklı oldu. Peki 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

DOLAR 2021'DE NE OLUR?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek 7.02 seviyelerinde fiyatlanmaya başladı. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, ünlü Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'den çarpıcı bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Şahinöz, dolar/TL beklentisini yıl sonunda 7,5 liranın üstünde gördü.