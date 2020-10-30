Uzmanlar yıl sonu dolar tahminlerini güncelliyor... İşte iyi dolar tahmini yapan kurumlar! Dolar 2021'de ne kadar olacak?

Bloomberg'in verilerine göre Citigropu 2020 yılının en iyi dolar tahmini yapan firması oldu. Citigropu'u Landesbank Baden-Wuerttemberg ve Mizuho Bank takip etti. Küresel piyasalarda koronavirüs salgını etkisi devam ederken, varlık sınıflarına yönelik tahmin yapmak da zorlaşıyor. 2023 yılında doların 8 lira olacağını savunan uzmanlar yıl sonu dolar tahminlerini de güncelliyor. Peki dolar 2021'de ne kadar olacak?

EN İYİ DOLAR TAHMİNİ YAPAN ŞİRKET

Bloomberg'in veri seti içerisinde Türk Lirası'na dair yorum yaparak tahminde bulunan kurumlardan bazıları nokta atışı yapıyor. 2020 yılının üçüncü çeyreğiyle birlikte Dolar/TL 'de en iyi dolar tahmini yapan kurum Citigroup oldu. Citigropu'u Landesbank Baden-Wuerttemberg ve Mizuho Bank takip etti. Bunların yanında Commerzbank, Rabobank ve JPMorgan Chase de en iyi dolar/TL tahmini yapan kurumlar arasında yer aldı.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Umzanların açıklamasına göre 2023 yılında 8 TL olması beklenen dolar geçtiğimiz günlerde 8 liranın üstüne çıkarak rekor kırmıştı. 2023 yılı tahmini yapan uzmanlar şimdi tekrar yıl sonu dolar tahminlerini güncellemeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal 2020 yılının son enflasyon raporu toplantısında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bulundu. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükseltti. Başkan Uysal döviz kuru ilgili sorulan bir soruya, “Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok.” yanıtını verdi. Yıl sonunda doların tahmini fiyatı ne olacak bilinmiyor ancak doların fiyatı bu şekilde devam ederse Türkiye'yi zor günler bekliyor.



