FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Uzmanlar yıl sonu dolar tahminlerini güncelliyor... İşte iyi dolar tahmini yapan kurumlar! Dolar 2021'de ne kadar olacak?

Uzmanlar yıl sonu dolar tahminlerini güncelliyor... İşte iyi dolar tahmini yapan kurumlar! Dolar 2021'de ne kadar olacak?

DOVİZ HABERLERİ  | 30.10.2020 09:09 | Son Güncelleme

Bloomberg'in verilerine göre 2020 yılının üçüncü çeyreğiyle birlikte en iyi dolar tahmini yapan firmalar açıklandı. İlk sırada yer alan Citigropu'u Landesbank Baden-Wuerttemberg ve Mizuho Bank takip etti. 2023 yılında doların 8 lira olacağını tahmin eden uzmanlar da dolar tahminlerini güncellemeye başladı. Peki dolar 2021'de ne kadar olacak? İşte en iyi dolar tahmini yapan şirketler...

Uzmanlar yıl sonu dolar tahminlerini güncelliyor... İşte iyi dolar tahmini yapan kurumlar! Dolar 2021'de ne kadar olacak?

Bloomberg'in verilerine göre Citigropu 2020 yılının en iyi dolar tahmini yapan firması oldu. Citigropu'u Landesbank Baden-Wuerttemberg ve Mizuho Bank takip etti. Küresel piyasalarda koronavirüs salgını etkisi devam ederken, varlık sınıflarına yönelik tahmin yapmak da zorlaşıyor. 2023 yılında doların 8 lira olacağını savunan uzmanlar yıl sonu dolar tahminlerini de güncelliyor. Peki dolar 2021'de ne kadar olacak?

EN İYİ DOLAR TAHMİNİ YAPAN ŞİRKET

Bloomberg'in veri seti içerisinde Türk Lirası'na dair yorum yaparak tahminde bulunan kurumlardan bazıları nokta atışı yapıyor. 2020 yılının üçüncü çeyreğiyle birlikte Dolar/TL 'de en iyi dolar tahmini yapan kurum Citigroup oldu. Citigropu'u Landesbank Baden-Wuerttemberg ve Mizuho Bank takip etti. Bunların yanında Commerzbank, Rabobank ve JPMorgan Chase de en iyi dolar/TL tahmini yapan kurumlar arasında yer aldı.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Umzanların açıklamasına göre 2023 yılında 8 TL olması beklenen dolar geçtiğimiz günlerde 8 liranın üstüne çıkarak rekor kırmıştı. 2023 yılı tahmini yapan uzmanlar şimdi tekrar yıl sonu dolar tahminlerini güncellemeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal 2020 yılının son enflasyon raporu toplantısında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bulundu. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükseltti. Başkan Uysal döviz kuru ilgili sorulan bir soruya, “Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok.” yanıtını verdi. Yıl sonunda doların tahmini fiyatı ne olacak bilinmiyor ancak doların fiyatı bu şekilde devam ederse Türkiye'yi zor günler bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler Yolcu uçağında ‘maske’ kavgası! Ancak böyle durdurabildiler
Dolar yine yükselişteDolar yine yükselişte
İşte gram altının fiyatıİşte gram altının fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
İşte gram altının yıl sonu tahmini!
Yargıtay'dan 'su sızma' kararı!
Yargıtay'dan 'su sızma' kararı!
O ödeme başvurusu halen alınıyor!
O ödeme başvurusu halen alınıyor!
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' çağrısı
'Araç muayene ücretleri düşürülsün' çağrısı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Dolar yükselecek mi? Dolar alınır mı?
Dolar yükselecek mi? Dolar alınır mı?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
Dolar yükseliyor mu?
Dolar yükseliyor mu?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar yine yükselişte... Dolar bugün ne kadar? 30 Ekim 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Dolar yine yükselişte
Küresel piyasalarda dolar yükselişte! Dolar düşecek mi? İşte doların son durumu!
Küresel piyasalarda dolar yükselişte!
Dolar durmuyor... Dolar bugün ne kadar? 29 Ekim 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Doların ateşi düşmüyor!
Dolar ve euro rekorlarına devam ediyor
Dolar ve euro rekorlarına devam ediyor
Doların ateşi düşmüyor... Dolar bugün ne kadar? 28 Ekim 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?
Doların ateşi düşmüyor
Dolarda yükseliş sürüyor! İşte yeni zirve
Dolarda yükseliş sürüyor! İşte yeni zirve

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.