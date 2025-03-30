Venezuela'nın para birimi nedir? Venezuela'nın para biriminin kodu ve sembolü

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ya da kısaca Venezuela, Güney Amerika’nın kuzey kıyısında bulunan bir ülkedir. Güneyinde Brezilya, doğusunda Guyana, kuzeyinde Karayip Denizi, batısında ise Kolombiya ile komşudur. Ülkede 23 adet eyalet bulunur. Adaları ve başkent bölgesini içeren federal bağlılıklardan meydana gelen ülke başkanlık sistemi ile yönetilir. En büyük şehri ve aynı zamanda başkenti olan şehir Caracas’tır.

Venezuela'nın para birimi nedir?

Venezuela’da kabul edilen resmi dil İspanyolca'dır. Nüfus ağırlıklı olarak Venezuelalılardan oluşmaktadır. Federal başkanlık cumhuriyeti yönetim biçimini benimsemiş olan ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 18.887.118 civarındadır.

Ülkenin yüzölçümü 916.445 kilometrekare olarak belirlenmiştir. Tropikal iklimin hüküm sürdüğü ülkede yüksek olan kesimlerde daha ılıman bir iklim söz konusudur. Venezuela’nın yağmursuz ve açık olan günleri 18 derece ile 26 derece arasında değişkenlik gösterirken sıcaklık ocak ayında 19 dereceye düşebilir.

Ülkenin kuzeybatısında And Dağları, Maracaibo Ovaları yer alır. Orta kısmında ovalar, güneydoğu tarafında ise Guayana dağlık arazisi bulunmaktadır. Ülkede resmi olarak kabul edilen para birimi ise Venezuela bolivarı'dır.

Venezuela'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Venezuela’nın resmi olarak kabul edilmiş olan para birimi Venezuela bolivarı'dır. Bolivar (Bolívar fuerte), 2008 yılının ocak ayı başından bu yana ülkede kullanılan resmi para birimidir. Daha önce ülkede kullanılan eski para birimi olan bolivari’nin yerini bu tarihten itibaren Venezuela bolivarı almıştır. 1000 bolivar 1 bolivar fuarte olacak şekilde yenilenmiştir.

Uluslararası standartlara göre her para biriminin bir kodu bulunur. Para birimi kodları üç hanelidir ve o para biriminin uluslararası alanda para piyasalarında işlem görürken kullanılmasını tanınmasını sağlar. ISO 4217 para birimi kodu olarak bilinen kod standartlarına göre Venezuela bolivarının para birimine ait üç haneli kod VEF olarak belirlenmiştir.