Yabancı yatırımcı TL'ye yöneldi! Dolar karşısında tek kazanan oldu

Bloomberg'in haberine göre Türk Lirası, küresel piyasalarda gelişen ülke para birimlerinin genel olarak baskı altında kaldığı günde pozitif ayrıştı. TL, dolar karşısında değer kazanan tek gelişen ülke para birimi olarak öne çıktı.

Gelişen ülke para birimlerinde satış baskısının hakim olduğu günde Türk Lirası'nın değer kazanması dikkat çekti. Bu performans, TL'nin kısa vadede yatırımcı ilgisini koruduğuna işaret etti.

YÜKSEK GETİRİ (CARRY TRADE) AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

MUFG Bank Türkiye Hazine Direktörü Onur İlgen, TL'nin sunduğu yüksek getiri avantajının yabancı yatırımcılar açısından cazip olduğunu belirtti. İlgen, diğer gelişen ülke para birimlerinde oynaklığın daha yüksek olduğunu vurgulayarak, bu durumun TL'yi göreli olarak daha tercih edilir hale getirdiğini ifade etti.

İlgen ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD eski Başkanı Donald Trump arasındaki olası diyalogların piyasalarda TL lehine fiyatlandığını ve bunun da kur üzerindeki baskıyı sınırladığını dile getirdi.

"KURDA BELİRGİN HAREKET BEKLENMİYOR"

Union Bancaire Privée Analisti Peter Kinsella ise TL'nin sunduğu yüksek getiri seviyesinin doların küresel hareketlerini dengelemeye yardımcı olduğunu söyledi. Kinsella, bu nedenle spot kurda kısa vadede belirgin bir hareket beklemediklerini ifade etti.

CARRY TRADE NEDİR?

Carry trade, yatırımcıların düşük faizli bir para biriminden borçlanıp, daha yüksek faiz veren bir para birimine yatırım yaparak aradaki faiz farkından kazanç elde etmeyi hedeflediği bir stratejidir. Bu işlemde kazanç, faiz farkına ek olarak kur hareketlerine bağlı olarak da değişebilir.