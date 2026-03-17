Yabancı yatırımcı TL'ye yöneldi! Dolar karşısında tek kazanan oldu

Küresel piyasalarda dalgalanma sürerken gelişen ülke para birimleri üzerindeki baskı dikkat çekiyor. Ancak bu süreçte Türk Lirası pozitif ayrışarak yatırımcıların radarına girdi. Aktarılan bilgiye göre, dolar karşısında değer kazanan tek gelişen ülke para birimi olan TL'nin performansında yüksek getiri avantajı ve jeopolitik beklentiler etkili oldu.

Begüm Özkaynak

Bloomberg'in haberine göre Türk Lirası, küresel piyasalarda gelişen ülke para birimlerinin genel olarak baskı altında kaldığı günde pozitif ayrıştı. TL, dolar karşısında değer kazanan tek gelişen ülke para birimi olarak öne çıktı.

Gelişen ülke para birimlerinde satış baskısının hakim olduğu günde Türk Lirası'nın değer kazanması dikkat çekti. Bu performans, TL'nin kısa vadede yatırımcı ilgisini koruduğuna işaret etti.

YÜKSEK GETİRİ (CARRY TRADE) AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

MUFG Bank Türkiye Hazine Direktörü Onur İlgen, TL'nin sunduğu yüksek getiri avantajının yabancı yatırımcılar açısından cazip olduğunu belirtti. İlgen, diğer gelişen ülke para birimlerinde oynaklığın daha yüksek olduğunu vurgulayarak, bu durumun TL'yi göreli olarak daha tercih edilir hale getirdiğini ifade etti.

İlgen ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD eski Başkanı Donald Trump arasındaki olası diyalogların piyasalarda TL lehine fiyatlandığını ve bunun da kur üzerindeki baskıyı sınırladığını dile getirdi.

"KURDA BELİRGİN HAREKET BEKLENMİYOR"

Union Bancaire Privée Analisti Peter Kinsella ise TL'nin sunduğu yüksek getiri seviyesinin doların küresel hareketlerini dengelemeye yardımcı olduğunu söyledi. Kinsella, bu nedenle spot kurda kısa vadede belirgin bir hareket beklemediklerini ifade etti.

CARRY TRADE NEDİR?

Carry trade, yatırımcıların düşük faizli bir para biriminden borçlanıp, daha yüksek faiz veren bir para birimine yatırım yaparak aradaki faiz farkından kazanç elde etmeyi hedeflediği bir stratejidir. Bu işlemde kazanç, faiz farkına ek olarak kur hareketlerine bağlı olarak da değişebilir.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,20
44,21
% 0.08
12:14
Euro
50,93
50,94
% 0.13
12:14
İngiliz Sterlini
58,96
58,98
% 0.23
12:14
Avustralya Doları
31,30
31,31
% 0.23
12:14
İsviçre Frangı
56,15
56,18
% 0.17
12:14
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.31
12:13
Çin Yuanı
6,42
6,42
% 0.11
12:14
İsveç Kronu
4,74
4,75
% 0.34
12:14
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

