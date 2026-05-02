Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Altın, sert dalgalanmaları ile yatırımcısına adeta ters köşe yaptı. Fiyatların rekor kırması ile daha da yükselecek beklentisine giren binlerce tüketici kredi kartı ile altın aldı.

KREDİ KARTI İLE ALTIN ALMIŞLARDI

Nakit parası olmadığı için kredi kartı ile altın alan tüketiciler için ise büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Kuyumculuk sektöründe kredi kartına uygulanan 3 aylık taksit imkânı, yüksek POS komisyonları yüzünden peşin fiyata ortalama yüzde 8 -10 arasında değişen oranlarda vade farkı yansıtılmasına neden oluyor.

84 BİN LİRADAN 66 BİN TL’YE GERİLEDİ

Geçtiğimiz ay altının zirvede olduğu günlerde 10 gramlık bir işçilikli bileziği taksitle alan bir tüketici, vade farkıyla birlikte toplam 84 bin lira ödeme taahhüdü altına girdi. Bugün ise altının ons ve gram bazındaki sert düşüşüyle aynı bileziğin vitrin fiyatı 66 bin liraya kadar geriledi.

1 AYDA 24 BİN TL ZARAR ETTİLER

Düşüş karşısında paniğe kapılan veya acil nakit ihtiyacı doğan vatandaşlar, aldıkları bileziği bozdurmak istediklerinde ise ‘işçilik maliyeti’ ve ‘alış-satış makası’ engeline takılıyor. Vitrinde 66 bin lira olan 10 gramlık bileziği kuyumcu ortalama 60 bin liradan geri alıyor. Böylece tüketici, sadece 30 gün önce 84 bin liraya borçlanarak aldığı üründen tam 24 bin TL zarar etmiş oluyor.



BORÇLA, KARTLA YATIRIM OLMAZ

Piyasadaki bu hareketliliği değerlendiren Kapalıçarşı esnaflarından kuyumcu Ramazan Keskintaş, vatandaşları şu sözlerle uyardı:

“Fiyatlar yükselince herkes ‘altın uçuyor’ diyerek kredi kartına yüklendi. Biz ‘kredi kartıyla, vade farkı ödeyerek altına yatırım yapılmaz’ dememize rağmen dinletemedik. Çünkü banka o taksite faiz uyguluyor. Ayrıca işçilikli ürünler satılırken değer kaybeder. Şimdi fiyatlar düşünce herkes zararına bozdurmaya çalışıyor. Altın, uzun vadeli ve eldeki nakitle alınması gereken bir yatırımdır; borçla veya taksitle altın almak kumardır”



BANKAYA FAİZ ÖDEMELERİ DE VAR

Taksitle altın alan vatandaşları bekleyen risk sadece fiyat düşüşü değil. 84 bin liralık altını taksitle alıp bu borcun taksitlerini ödemekte zorlanan tüketiciler, ekstre geldiğinde çoğu zaman yalnızca asgari tutarı yatırabiliyor. Bu durumda yüzde 4-5 seviyelerine ulaşan kredi kartı faizleri devreye giriyor. Böylece yatırımcı, altının düşmesiyle ettiği zararın üzerine bir de bankaya yüksek faiz ödemeye başlıyor. Kısacası yatırımcı; altın fiyatları ilerleyen aylarda toparlasa bile, asgari ödeme yüzünden bankaya kaptırdığı bu faizler nedeniyle çok uzun süre zarardan kurtulamıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi