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Yarım altın ne kadar, nasıl öğrenilir? Yarım altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?

Saf hali ile sarıya yakın bir renge sahip olan, yumuşak, dövülgen, kolay işlenen bir madde olarak bilinen altın, dünya genelinde kabul gören en değerli metallerden biridir. Takı, aksesuar, elbise işlemesi gibi farklı özelliklerde kullanılabildiği gibi yatırım amaçlı olarak da değerlendirilebilir.

Yarım altın ne kadar, nasıl öğrenilir? Yarım altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?
Ferhan Petek

Türkiye’de altın Cumhuriyet altını olarak değerlendirilir. Farklı boyutlarda ve ağırlıklarda üretilen Cumhuriyet altınının üretme yetkisi ülkede sadece darphanede bulunmaktadır. Tamamı 22 ayar olan Cumhuriyet altınları ziynet ve sikke olacak şekilde iki ana grupta sınıflandırılmıştır. Altınlar iki buçukluk, birlik, çeyreklik, yarımlık gibi farklı çeşitlerde 10 farklı ağırlıkta ve çapta üretilmektedir.

Yarım altın nedir? Yarım altın ne kadar, nasıl öğrenilir?

Ülkemizde altın birçok gelenekte de önemli bir yeri olan bir metaldir. Önemli etkinliklerde, sünnet düğünlerinde ya da evliliklerde düzenlenen takı merasimleri vardır. Bu takı merasimlerinde konuklar sünnet olan çocuğa, evlenen geline ya da damada takı ve altın takarlar. Bazı kişiler altın değeri kadar para takmayı da tercih edebilirler. Altının Türk kültüründeki geleneklerindeki yeri çok eskidir.

Sadece gelenek ve göreneklere göre değil, yatırım amaçlı olarak da değerlendirilebilen altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın gibi türlere sahiptir. Yarım altın çeyrek altının 2 katı tam altının ise yarısı olarak ifade edilir. 22 ayar olur ve ağırlığı da 3.50 gram civarındadır. Kulp ağırlığı 3.5 gram kadar olan yarım altın 22 milimetrelik bir çapa sahiptir.

Yarım altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?

Eldeki yarım altın bozdurulmak isteniyorsa kuyumcudan bu işlem gerçekleştirilebilir. Ne kadar Türk Lirası'na karşılık geldiği bilgisini kuyumcuya gitmeden de öğrenebilmek mümkün olur. Diğer ziynet eşyası olarak kullanılan işlenmiş altınlar kuyumcularda farklı fiyatlarla küpe, kolye, yüzük ya da bilezik gibi farklı formlarına göre değişik fiyatlarda satılabilir. Ancak yarım altın fiyatı standart olarak hesaplanır.

Altın hesaplaması ons değeri üzerinden yapılır. Para piyasalarında uluslararası alanda ons fiyatları bellidir. Bu kapsamda ise 1 gram altının fiyatı satılacağı ya da alınacak dönemdeki, gündeki ons fiyatı üzerinden hesaplanarak belirlenir. Yarım altın da ons değeri ne ise ona göre Türk Lirası karşılığına sahip demektir.

Ons fiyatının değer karşılığı yarım altın gramına bölünür ve kaç Türk Lirasına karşılık geldiği bulunur. İnternette yer alan otomatik hesaplayıcılar da yarım altının kaç Türk Lirası ettiğini hesaplamak için yardımcıdır.

Hissenet
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.202,65
4.203,13
% -0.79
18:35
Ons Altın / TL
130.674,03
130.706,57
% -0.83
18:50
Ons Altın / USD
3.332,38
3.332,71
% -0.65
18:50
Çeyrek Altın
6.724,24
6.872,11
% -0.79
18:35
Yarım Altın
13.406,81
13.744,60
% -0.79
18:35
Ziynet Altın
26.897,68
27.405,14
% -0.79
18:35
Cumhuriyet Altını
28.301,00
28.729,00
% 1.22
13:04
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