FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Yatırımcının talebi değişti: Dolarda 2025’ten bu yana bir ilk!

Dolar endeksi, ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik saldırılara başlamasıyla yatırımcıların güvenli liman olarak riskli varlıklardan likit varlıklara yönelmesi sonucunda geçen hafta yüzde 1,4 artarak Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti.

Yatırımcının talebi değişti: Dolarda 2025’ten bu yana bir ilk!

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve buna karşı Tahran'dan gelen misillemeler Orta Doğu'da jeopolitik gerilimleri artırdı. ABD'nin İran'a hava saldırıları başlatmasıyla artan tansiyon, İran'ın yakın ülkelerdeki ABD üslerini hedef almasıyla sürdü.

Yatırımcının talebi değişti: Dolarda 2025’ten bu yana bir ilk! 1

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ÖTELENDİ

Dünya genelinde büyük ölçüde yavaşlama eğilimi gösteren enflasyon sürecinin, Orta Doğu'da yükselen tansiyonla petrol fiyatlarının artmasından dolayı maliyet ve ham madde yönlü baskılarla yeniden hızlanabileceğine yönelik soru işaretleri gündeme geldi.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artıracağına dair endişeler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerini ötelerken, majör merkez bankalarının da "bekle-gör" politikası uygulayacağı tahmin ediliyor.
Yatırımcının talebi değişti: Dolarda 2025’ten bu yana bir ilk! 2

GÜVENLİ LİMAN DOLAR MI?

Dolar da jeopolitik gerilimlerin devam ettiği bu süreçte güvenli liman varlık olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların likiditeye ulaşma isteği dolar endeksindeki yükselişin ana sebebi oldu.

Saldırılar başladıktan sonra yatırımcıların likit varlıklara yönelmesi altın gibi güvenli liman olarak nitelendirilen yatırım araçlarına talebin azalmasına neden oluyor. Altına talebin azalması dolara ihtiyacın daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Yatırımcının talebi değişti: Dolarda 2025’ten bu yana bir ilk! 3

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTACAK MI?

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu.

Enerji fiyatlarındaki yükselişlerin Avrupa'da resesyon olabileceğine yönelik riskleri de öne çıkarması avro üzerinde baskıyı artırdı ve bu durum dolar endeksindeki yükselişte etkili oldu.
Yatırımcının talebi değişti: Dolarda 2025’ten bu yana bir ilk! 4

DOLAR GÜÇLENEBİLİR

Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ve daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının da doların güçlenmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.
Bu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta yüzde 1,4 artarak Temmuz 2025'ten bu yana en hızlı haftalık yükselişini kaydetti. Haftayı 99 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi 2025 sonuna göre yüzde 0,7 yükseldi.

Commerzbank FX ve Emtia Analisti Volkmar Baur, "Piyasa Fed'in bu yıl faiz indirimi yapma olasılığını artık fiyatlamış durumda. Fed'in daha az faiz indirimi yapması doları destekleyecektir" dedi.

Yatırımcının talebi değişti: Dolarda 2025’ten bu yana bir ilk! 5

Piyasalarda diğer para birimlerinde de hareketlenme görüldüğünü belirten Baur, Avustralya'da artık bir değil, iki faiz artışının beklendiğini dile getirdi.
Kanada'da ise faiz artırım olasılığının yüzde 50 olarak tahmin edildiğini söyleyen Baur, "Benzer durum Avro Bölgesi'nde de var. Avrupa Merkez Bankasının da yıl sonuna kadar faiz artışı olasılığı yüzde 60 olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Baur, küresel ticaretin şartları ve merkez bankaları gibi temel etkenlerin doların yönü üzerinde daha önemli bir rol oynayacağı öngörüsünde bulundu.
Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley de "Doların değer kazanmasının temel nedeni güvenli liman talebi olması" dedi.

Yatırımcının talebi değişti: Dolarda 2025’ten bu yana bir ilk! 6

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok altında kalmasına rağmen, dolar endeksinin önemli bir düşüş yaşamadığını vurgulayan Foley, "Tarım dışı istihdam verisindeki düşüş muhtemelen ABD'deki kötü hava koşullarından kaynaklanan belirsizliklerin bir sonucu olabilir ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ilgili belirsizlikler devam ettiği sürece doların güçlü bir şekilde değer kazanmaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Çiftçi duyurdu: Plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza yok!Bakan Çiftçi duyurdu: Plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza yok!
İşte en uygun fiyatlı otomobillerİşte en uygun fiyatlı otomobiller

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,06
44,08
% 0.17
23:59
Euro
51,19
51,21
% 0.04
23:59
İngiliz Sterlini
59,05
59,10
% 0.28
23:59
Avustralya Doları
30,94
30,95
% 0.33
23:59
İsviçre Frangı
56,70
56,73
% 0.7
23:59
Rus Rublesi
0,56
0,56
% 0.11
23:50
Çin Yuanı
6,38
6,38
% 0.37
23:59
İsveç Kronu
4,80
4,80
% 0.62
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.