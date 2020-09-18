Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından bir süredir dolar ne olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu nedenle yıl sonu dolar tahmini merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle yatırımlarının bir kısmını dolar alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından dolar kuru ne olur konusu sık sık tartışılıyor. Son olarak Merkez Bankası Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Anketin sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi ile dolar/TL kurunda artış oldu. Peki, yıl sonu dolar ne kadar olur? Yıl sonu dolar kuru tahminleri neler? İşte merak edilenler...

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden meydana gelen 59 katılımcı tarafından yanıtlanan 2020 senesi için Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Buna bağlı olarak vatandaşlar tarafından 2020 sonu dolar tahmini ve 2021 dolar tahmini merak edilen konulardan bir tanesi oldu.

Bir önceki anket dönemine bakıldığında cari yıl sonu döviz kuru yani ABD Doları / TL beklentisi 7,34 TL idi. Şimdi, yıl sonu dolar kuru beklentisinin ne olduğu araştırılıyor. Ankete göre bu anket dönemi için ABD Doları / TL beklentisi 7,60 TL oldu. Yıl sonu dolar ne olur sorusuyla ilgili beklentiler açıklandıktan sonra vatandaşlar ve yatırımcılar dolar beklentisinin ne yönde gerçekleşeceği noktasında araştırma yapmaya başladı.