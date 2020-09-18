Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından bir süredir dolar ne olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu nedenle yıl sonu dolar tahmini merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle yatırımlarının bir kısmını dolar alarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından dolar kuru ne olur konusu sık sık tartışılıyor. Son olarak Merkez Bankası Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Anketin sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi ile dolar/TL kurunda artış oldu. Peki, yıl sonu dolar ne kadar olur? Yıl sonu dolar kuru tahminleri neler? İşte merak edilenler...
Reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden meydana gelen 59 katılımcı tarafından yanıtlanan 2020 senesi için Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Buna bağlı olarak vatandaşlar tarafından 2020 sonu dolar tahmini ve 2021 dolar tahmini merak edilen konulardan bir tanesi oldu.
Bir önceki anket dönemine bakıldığında cari yıl sonu döviz kuru yani ABD Doları / TL beklentisi 7,34 TL idi. Şimdi, yıl sonu dolar kuru beklentisinin ne olduğu araştırılıyor. Ankete göre bu anket dönemi için ABD Doları / TL beklentisi 7,60 TL oldu. Yıl sonu dolar ne olur sorusuyla ilgili beklentiler açıklandıktan sonra vatandaşlar ve yatırımcılar dolar beklentisinin ne yönde gerçekleşeceği noktasında araştırma yapmaya başladı.
TCMB Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi ise %11,46'ya yükseldi. Eylül ayı TÜFE beklentisi Ağustos ayında %0,92 idi. Bu anket dönemine bakıldığında ise %1,07 oldu. TÜFE beklentisi 12 ay sonrası için ise %9,70'ten %10,15'e yükseldi.
2020 yılı sonu için dolar kuru beklentisinin yanı sıra herkes tarafından 2021 dolar kaç TL olacak konusu da merak ediliyor. TCMB Beklenti Anketi sonuçlarına göre 12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi de paylaşıldı. Bir önceki anket dönemine bakıldığı zaman 12 ay sonrasının döviz kuru beklentisi 7,68 TL idi. Dolar ne kadar olur sorusunun yanıtı, güncel beklenti anketi sonuçlarına göre ABD Doları/TL beklentisinde 7,94 TL oldu.
Bunun yanı sıra bir önceki anket dönemine bakıldığında yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 17,3 milyar dolardı. Bu anket döneminde ise yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi; 22,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Gelecek yıla dair cari işlemler açığı beklentisi de Beklenti Anketi sonuçlarına göre 20,7 milyar dolardan 20,2 milyar dolara düştü.
Özellikle vatandaşlar tarafından TCMB Beklenti Anketi sonuçlarının yanı sıra dolar ne olur sorusuna dair veriler ve analizler de merak ediliyor. Güncel olarak dolar, önemli piyasa paraları karşısında bakıldığı zamanda 5 günlük düşüş sonrasında yatay seyretmeye başladı. Fed’in politika toplantısından sonra ekonomik toparlanmaya dair belirsizliklere dikkat çekmesiyle beraber küresel piyasalarda görülen risk iştahında da azalma oldu.
Aynı zamanda vatandaşlar tarafından dolar ne kadar diye sık sık araştırma yapılıyor. Dolar/TL kuru 7.5675 seviyelerinde rekor tazeledikten sonra yine bu seviyelerde işlem görüyor. Bu nedenle dolar almalı mı konusu da vatandaşlar açısından belirsizliğini korumaya devam ediyor ve konuyla ilgili analistlerin değerlendirmeleri araştırılıyor.
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