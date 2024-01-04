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  4. Yükseliş devam ediyor: Altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 lira oldu!

Yükseliş devam ediyor: Altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 lira oldu!

04.01.2024 17:14 | Son Güncelleme:
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2023'te yatırımcısının yüzünü güldüren altın yeni yılda da yükselişine devam ediyor. Altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 liraya yükseldi

Yükseliş devam ediyor: Altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 lira oldu!

2023 yılında yatırımcısına yüzde 78 kazandıran altının yükselişi yeni yılda da devam ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 53 bin lira, en yüksek 2 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 53 bin 497 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 48 bin 700 liradan tamamlamıştı.

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KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 4 milyar 51 milyon 569 bin 606,66 lira, işlem miktarı ise 2.015,87 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

(AA)

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