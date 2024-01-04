Rekor üstüne rekor kırdı, gözünü zirveye dikti: 2024 altının yılı mı olacak?

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz artırım süreçlerinde sona gelindiği ve bundan sonra faizlerde düşüş olacağı beklentisiyle altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Küreselde ons altın fiyatı 2.100 dolara kadar yaklaştı. Kapalıçarşı'da gram fiyatı ise 2 bin liranın üzerine çıktı. 2024 yılında da altındaki yükselişim devam etmesi bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, altın yatırımcıları FED'i takip ediyor. Fed'in olası faiz indirimine dair öne çekilen beklentileri, altın da erken fiyatladı.

ALTINA YÖNELİM ARTTI

Fonlar tarafına bakıldığında ise altına yönelimin arttığı görülüyor. SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) Kasım ayında 1 milyar doların üzerinde bir giriş aldı.

Altına dair küresel çapta "long" işlemlerde gözle görülür bir artış henüz yok, ancak "short" pozisyonlarda belirgin azalış var.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE ALTINI DESTEKLEYEBİLİR

Jeopolitik gelişmeler de 2024'te altını destekleyecek potansiyele sahip. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Orta Doğu'daki gerilimler de dikkat çekici. Öte yandan kilit ekonomilerdeki seçimlerin getireceği belirsizlik de altına yönelik ilgiyi artırabilir. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de Merkez Bankası'nın altın alımları da devam edebilir.

ALTINI BEKLEYEN RİSKLER VAR MI?

Merkez Bankası politikaları ve jeopolitik gelişmeler altında yukarı yönlü hareketi destekliyor. Ancak bu gelişmeler tersine de dönebilir. Öyle ki jeopolitik riskler kaynaklı olası enflasyon, Fed ve majör bankaları politika değişikliğine itebilir.

Ekonomist Tuğba Özay, "Kızıldeniz’deki gerilimin artması nedeni ile gemi rotasyonunun değişmesi ve diğer jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkisi, enflasyonun daha yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir. Bu da faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine ve böyle bir senaryoda altında kazanımların bir kısmının kaybedilmesine neden olabilir. " düşüncesini dile getirdi.







