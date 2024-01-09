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Yükseliş devam ediyor: Dolar kuru 30 TL'ye dayandı!

09.01.2024 11:19 | Son Güncelleme:
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Dolar / TL'de yükseliş eğilimi devam ediyor. Dolar fiyatları, bugünkü işlemlerde 29,9420 TL'ye kadar yükseldi.

Yükseliş devam ediyor: Dolar kuru 30 TL'ye dayandı!

Dolar ve euroda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Dolar kuru bugün 29,94 TL seviyesinde işlem görürken 30 TL sınırına dayandı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 29,9400'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 32,8570'ten, sterlin/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 38,1570'ten satılıyor.

Dün, yüzde 0,2 azalışla günü 102,2 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade ederek, perşembe günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin bankanın gelecek dönemlerdeki faiz kararlarını şekillendirmeye yardımcı olacağını dile getirdi.

Dün Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonun zamanla yüzde 2'ye yaklaşmaya devam etmesi durumunda, politikanın aşırı kısıtlayıcı hale gelmesini önlemek için politika faiz oranını düşürme sürecini başlatmanın uygun olacağını bildirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun beklediğinden daha çok yavaşladığına işaret ederek, yıl sonuna kadar çeyrek puanlık iki faiz indirimini uygun gördüğüne dikkati çekti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 60 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor. Söz konusu ihtimal yılbaşında yüzde 85'te bulunuyordu.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 11 Ocak Perşembe günü New York'ta başlayacak "Yatırımcı Günleri" toplantısında, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan, dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ile ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 104 puan seviyelerinin direnç, 101 ve 100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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