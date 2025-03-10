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  4. 1,5 milyon dolara satacaklarmış! Üzeri altın... Müşteri ararken ortaya çıktı

1,5 milyon dolara satacaklarmış! Üzeri altın... Müşteri ararken ortaya çıktı

10.03.2025 10:02
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10.03.2025 10:02
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Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eserleri yurt dışına satmak için müşteri arayan şebekeye operasyon yapıldı. 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 1200 yıllık 2 metre uzunluğunda, 15 cm genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikkeyle, 51 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi. Operasyonda Tevratı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan 3 şüpheli dahil toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 1200 yıllık altın yazmalı Tevrat ele geçirildi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin ellerindeki tarihi eserleri yurt dışına satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti.

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Hazırlıklarını tamamlayan jandarma 20 Şubat Perşembe günü 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

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TEVRATI 1.5 MİLYON DOLARA SATACAKLARMIŞ

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait bin 200 yıllık 2 metre uzunluğunda,15 santimetre genişliğinde deri üzerine altın yazma Tevrat, 2 adet tokmak, 1 adet muhafaza kutusu, 550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke, 51 adet Bizans dönemine ait sikke, 15 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ise ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Tevrat’ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.(DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Tevrat
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