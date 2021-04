20'li yaşlarda işinden ayrıldı kendi işini kurdu! Yılda 24 milyon dolar kazanıyor!

On yıldan fazla bir süre önce Pepita Marin, yeni başlayan çevrimiçi örme perakende işine odaklanmak için denetim firması PwC’deki işinden ayrıldı.

'We Are Knitters' olarak adlandırılan şirket, şu anda yılda yaklaşık 20 milyon Euro’nun (23,8 milyon $) üzerinde ciro yapıyor.

Marin, PwC’deki meslektaşı Alberto Bravo ile We Are Knitters’ı kurdu. İkili, İspanya’daki bir üniversite tarafından düzenlenen girişimciler için düzenlenen bir yarışmada 10.000 euro hibe kazandıktan sonra işinden ayrıldı.

Marin, CNBC’ye e-posta yoluyla, We Are Knitters ile “fırsatın gerçek olduğunu” hissettiği için kurumsal işinden ayrılabildiğini söyledi.

Marin, “Bir gün kendi patronum olacağımı biliyordum,” dedi. Marin yeni yetişmekte olan girişimcilere bir tavsiyede bulunarak, “Bunu yalnız yapma çünkü yolculuk uzun” açıklamasında bulundu.

SALGINDA EL SANATLARINDA YOĞUN TALEP YAŞANDI

Marin ve Bravo’nun We Are Knitters fikrinin, New York’ta bir meslektaşını ziyaret etmek için yaptıkları gezide, “Metroda örgü yapan havalı, yenilikçi bir kız” gördüklerinde ortaya çıktığını belirtti.