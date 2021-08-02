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2017'den beri ilk kez hisse sattılar

02.08.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin mayıs ayından bu yana toplam 1 milyar dolarlık hisse sattılar. Google hisseleri son 1 yılda yüzde 84 yükseliş sergiledi. İkili 2017'den beri ilk kez hisse sattı.

2017'den beri ilk kez hisse sattılar

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin mayıs ayından bu yana toplam 1 milyar dolarlık hisse sattılar. Google hisseleri son 1 yılda yüzde 84 yükseliş sergiledi. Yılbaşından bu yana ise yüzde 50'den fazla artış sergiledi.

GÖREVLERİNİ 2019 YILINDA BIRAKTILAR

2019 yılında Google'daki görevlerini bırakan ikili 2017'den beri hisse satmamışlardı. Google hissesi o tarihten bu yana 3 kat, son 1 yılda ise yüzde 84 yükseliş sergiledi. ABD'de büyük şirketlerin kurucuları pandemi dönemindeki sert yükselişleri fırsat bilerek şirketlerindeki paylarını satmışlardı.

1 milyar dolarlık satıştan Brin’in toplam satış payı 610 milyon dolardan fazlayken, Page’in payı 462 milyon doların üzerinde.

Kurucu ortaklar 2019 yılında şirketteki görevlerini bıraktı.

Kurucu ortaklar şirkette halen yönetim kurulu üyesi olarak kalmaya devam ediyorlar ve şirkette çoğunluğu ellerinde tutuyorlar. Yönetimde söz hakkı veren imtiyazlı hisselerin yüzde 51'ini kontrol ediyorlar.

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