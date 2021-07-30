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Amazon'un satışları beklentilerin altında kaldı

30.07.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un geliri bu yılın ikinci çeyreğinde 113,1 milyar dolara yükselirken, net karı 7,8 milyar dolar oldu.

Amazon'un satışları beklentilerin altında kaldı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artışla 113,1 milyar dolara ulaşmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Amazon, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon'un bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27 artarak 113,1 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 88,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde gösterdiği yükselişe rağmen piyasa beklentilerinin gerisinde kalan şirketin gelirinin ikinci çeyrekte 115,2 milyar doları bulması öngörülüyordu.
Amazon'un net karı da bu dönemde 7,8 milyar dolara yükseldi. Şirketin geçen yılın aynı döneminde elde ettiği net kar 5,2 milyar dolar olmuştu.

E-ticaret devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 10,3 dolar olan hisse başına karı ise bu yılın aynı döneminde 15,12 dolara ulaştı.

Kaynak: AA

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Amazon Jeff Bezos
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