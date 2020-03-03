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2019’da Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Geçen yıl Almanya’da insanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı.

2019’da Almanlar 62,7 milyar saat çalışarak rekor kırdı

İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün (IAB) araştırmasına göre, Almanların bir yıldaki toplam çalışma saati 62,7 milyar saate ulaşarak 1991’den beri en yüksek seviyesini gördü ve yıllık çalışma saati süresinde rekor kırıldı.

IAB, çalışma saatinde artışın sebebi olarak ülkede istihdam edilen kişi sayısının geçen yıl yüzde 0,9 artarak yaklaşık 45,3 milyona yükselmesini gösterdi.

Ülkede tam zamanlı çalışanlar geçen yıl ortalama olarak 1.642 saat ve yarı zamanlı çalışanlar da 771 saat çalıştı.

Serbest meslek sahiplerinin de geçen yıl 1.902 saat çalışması dikkati çekti.

Geçen yıl çalışanların fazla mesai saatleri de bir önceki yıla göre 2 saat azalarak 23,6 saate geriledi.

IAB Tahminler ve Makroekonomik Analizler Bölüm Başkanı Enzo Weber, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2019’de iş hacminde rekor yıl oldu. Bu, ekonomideki yavaşlama sonrası kişi başına çalışılan ortalama saatlerin azalmasına rağmen başarıldı. Geçen yıl daha az saat fazla mesai yapıldı ve özellikle sanayi sektöründe geçici ve uzun çalışma saatleri olan işler ortadan kaldırıldı.” ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

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almanya,

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