Afşin’de bağ bozumu başladı: Kabarcık üzümünde yoğun mesai

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte bağlarda hasat dönemi başladı. İlçeye özgü şirelik Kabarcık üzümünde bağ bozumu heyecanı yaşanırken, üreticiler bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını toplamak için mesaiye başladı.

Günün ilk ışıklarıyla bağların yolunu tutan üreticiler, olgunlaşan üzümleri tek tek keserek kasalara yerleştiriyor. Kızaran ve tatlanan Kabarcık üzümleri, makaslarla salkımlar halinde toplanırken, bağlarda yoğun bir çalışma yürütülüyor.

KABARCIK ÜZÜMLERİ ŞİRE ÜRÜNLERİNE DÖNÜŞECEK

Hasat edilen üzümler, başta pekmez olmak üzere Afşin yöresine özgü şire ürünlerinin hazırlanması için değerlendiriliyor. Sabahın serin saatlerinde başlayan çalışmalar gün boyunca sürerken, bağlardan kasalar dolusu üzüm çıkarılıyor.

Afşin’de uzun yıllardır devam eden bağ bozumu, tarımsal üretimin yanı sıra ilçenin kültürel mirasının da önemli bir parçası olarak görülüyor. Üreticiler bir yıllık emeklerinin karşılığını alırken, hasadın imece usulüyle gerçekleştirilmesi de geleneklerin yeni kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

BAĞLARDA SONBAHAR BEREKETİ

Afşin’in bağlarında sürdürülen hasatla birlikte sonbaharın renkleri de kendini gösteriyor. Gün boyunca devam eden yoğun mesai sırasında toplanan üzümler kasaları doldururken, bağ bozumu bereketi ilçede yaşatılan gelenekle birlikte sürdürülüyor.

Kaynak: İHA