FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Afşin’de bağ bozumu başladı: Kabarcık üzümünde yoğun mesai

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bağ bozumu başladı. Şirelik Kabarcık üzümünün hasadında üreticiler günün ilk ışıklarıyla bağlara girerken, toplanan üzümler yöresel şire ürünlerine dönüştürülmek üzere hazırlanıyor.

Afşin’de bağ bozumu başladı: Kabarcık üzümünde yoğun mesai

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte bağlarda hasat dönemi başladı. İlçeye özgü şirelik Kabarcık üzümünde bağ bozumu heyecanı yaşanırken, üreticiler bir yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını toplamak için mesaiye başladı.

Günün ilk ışıklarıyla bağların yolunu tutan üreticiler, olgunlaşan üzümleri tek tek keserek kasalara yerleştiriyor. Kızaran ve tatlanan Kabarcık üzümleri, makaslarla salkımlar halinde toplanırken, bağlarda yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Afşin’de bağ bozumu başladı: Kabarcık üzümünde yoğun mesai 1

KABARCIK ÜZÜMLERİ ŞİRE ÜRÜNLERİNE DÖNÜŞECEK

Hasat edilen üzümler, başta pekmez olmak üzere Afşin yöresine özgü şire ürünlerinin hazırlanması için değerlendiriliyor. Sabahın serin saatlerinde başlayan çalışmalar gün boyunca sürerken, bağlardan kasalar dolusu üzüm çıkarılıyor.

Afşin’de uzun yıllardır devam eden bağ bozumu, tarımsal üretimin yanı sıra ilçenin kültürel mirasının da önemli bir parçası olarak görülüyor. Üreticiler bir yıllık emeklerinin karşılığını alırken, hasadın imece usulüyle gerçekleştirilmesi de geleneklerin yeni kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Afşin’de bağ bozumu başladı: Kabarcık üzümünde yoğun mesai 2

BAĞLARDA SONBAHAR BEREKETİ

Afşin’in bağlarında sürdürülen hasatla birlikte sonbaharın renkleri de kendini gösteriyor. Gün boyunca devam eden yoğun mesai sırasında toplanan üzümler kasaları doldururken, bağ bozumu bereketi ilçede yaşatılan gelenekle birlikte sürdürülüyor.
Kaynak: İHA

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrol piyasasının beklediği OPEC+ kararı açıklandı!Petrol piyasasının beklediği OPEC+ kararı açıklandı!
Adana'da ihracat yüzde 17.1 oranında arttıAdana'da ihracat yüzde 17.1 oranında arttı

Anahtar Kelimeler:
üzüm Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Aydın'da eski milyoner evinde ölü bulundu! Oğlu evi satışa çıkardı, yaşlı adam kahroldu

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Avrupa basınında gündem A Milli Takım! Açık açık söylediler: Türkiye'nin sorunu ortada...

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Motorin indirimi yolda: Tabela değişiyor!

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.