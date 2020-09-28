2020 İsviçre'de asgari ücret ne kadar? İsviçre işçi alımı yapıyor mu? 2020 İsviçre saatlik çalışma ücreti nedir? İsviçre iş başvurusu!

Dünyanın en yüksek asgari ücretini belirlemek için İsviçre'nin Cenevre kantonunda sandık başına giden halktan evet oyu çıktı. Oylamaya katılan seçmenlerin 57,8'i Cenevredeki asgari ücret değişikliğine evet dedi. Dünyanın en fazla asgari ücretini verecek olan İsviçre, göçmen olarak farklı ülkeye yerleşmek isteyenlerin göz bebeği oldu. İsviçre işçi alımı yapıyor mu merak eden vatandaşlar, 2020 İsviçre'deki çalışma saatleri ve yaşam koşullarını da merak ediyor. İşte 2020 İsviçre işçi alımında son gelişmeler... Almanya işçi alımı yapıyor mu? 2020 Almanya'da asgari ücret ne kadar? 2020 Almanya çalışma koşulları/ saatlik çalışma ücreti nasıl? Almanya iş başvurusu! 2020 İSVİÇRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR? Bugün sonuçlanan referanduma göre Cenevre'deki seçmenin yüzde 57,8'i evet diyerek yeni asgari ücrete olumlu baktı. Cenevre'de saatlik asgari ücretin 23 İsviçre frangına (190 Türk lirası) yükselmesini kabul etti. Peki İsviçre'de haftalık çalışma koşulları ve saatlik ücret ne kadar? 2020 İsviçre'de haftalık çalışma saati 40 saat olarak belirlenmiş. Dünyanın en çok pahalı ülkelerinden birisi olan İsviçre'de aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin 880 TL) olacak. Bu ücret İsviçre geneli için geçerli olamamakta. Bu ücret 26 kantonun sadece üçünde uygulama yürürlükte olacak. Neuchatel ve Jura kantonlarında çalışanlar saatlik en az 20 frank kazanıyor ve aylık yaklaşık 3 bin 560 franga (29 bin TL) denk geliyor.

İsviçre'de aylık asgari ücret ortalaması ise 6 bin 500 İsviçre frangı. (Yaklaşık 53 bin 793 TL) En kolay oturma izni veren ülkeler hangisi? 2020 en kolay göçmen kabul eden ülkeler listesi! İSVİÇRE İŞÇİ ALIMI 2020 İsviçre işçi alımı yaparken ince eleyip sık dokuyan ülkelerden birisidir. Türkiye'den birçok kişinin başvurmak istediği İsviçre'de işçi alımı yapılırken oldukça seçici işlem yapılır. Yabancı işçi alımlarında kişilerden uzun yıllar vasıflı çalışan gibi çalışması ya da vasıflar aranır. Vasıfsız yabancı işçi almayan İsviçre'de kişinin donanımı oldukça önemlidir. Eğer İsviçre'ye iş başvurusu yapacaksanız bütün evraklarınızı eksiksiz olarak tamamlamış olmanız gerekir. İsviçre işçi alımlarında evrak eksikliğine oldukça dikkat eden bir ülkedir. 2020 İSVİÇRE ÇALIŞMA KOŞULLARI İsviçre'ye işçi olarak gitmek isteyenlerin en fazla merak ettiği konulardan birisi de İsviçre çalışma koşullarının nasıl olduğudur. İsviçre bilindiği üzere çalışanlarına oldukça dolgun ücretler veren bir ülkedir. İsvçre'de üç farklı çalışma izinleri olur. Türkiye'ye göre oldukça farklı olan bu yöntem şöyle sıralanır; L oturumu: Kısa süreli ve geçici çalışma izni