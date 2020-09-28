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2020 İsviçre'de asgari ücret ne kadar? İsviçre işçi alımı yapıyor mu? 2020 İsviçre saatlik çalışma ücreti nedir? İsviçre iş başvurusu!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 11:39 | Son Güncelleme

İsviçre'de dünyanın en yüksek asgari ücreti için referanduma gidilmesinin ardından Cenevre'de bugün evet sonucu çıktı. İsviçre'ye işçi olarak başvurmak isteyen kişilerin çoğu, İsviçre asgari ücret ne kadar oldu araştırmaya başladı. Koronavirüsten dolayı birçok ülkenin sadece sağlıkçıları alması ve işçi alımlarını durdurması gündem olmuştu. Peki İsviçre işçi alımı yapıyor mu? İsviçre'de çalışma koşulları ve saatlik çalışma ücreti ne nasıl?

2020 İsviçre'de asgari ücret ne kadar? İsviçre işçi alımı yapıyor mu? 2020 İsviçre saatlik çalışma ücreti nedir? İsviçre iş başvurusu!

Dünyanın en yüksek asgari ücretini belirlemek için İsviçre'nin Cenevre kantonunda sandık başına giden halktan evet oyu çıktı. Oylamaya katılan seçmenlerin 57,8'i Cenevredeki asgari ücret değişikliğine evet dedi. Dünyanın en fazla asgari ücretini verecek olan İsviçre, göçmen olarak farklı ülkeye yerleşmek isteyenlerin göz bebeği oldu. İsviçre işçi alımı yapıyor mu merak eden vatandaşlar, 2020 İsviçre'deki çalışma saatleri ve yaşam koşullarını da merak ediyor. İşte 2020 İsviçre işçi alımında son gelişmeler...

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2020 İSVİÇRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bugün sonuçlanan referanduma göre Cenevre'deki seçmenin yüzde 57,8'i evet diyerek yeni asgari ücrete olumlu baktı. Cenevre'de saatlik asgari ücretin 23 İsviçre frangına (190 Türk lirası) yükselmesini kabul etti. Peki İsviçre'de haftalık çalışma koşulları ve saatlik ücret ne kadar? 2020 İsviçre'de haftalık çalışma saati 40 saat olarak belirlenmiş. Dünyanın en çok pahalı ülkelerinden birisi olan İsviçre'de aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin 880 TL) olacak. Bu ücret İsviçre geneli için geçerli olamamakta. Bu ücret 26 kantonun sadece üçünde uygulama yürürlükte olacak. Neuchatel ve Jura kantonlarında çalışanlar saatlik en az 20 frank kazanıyor ve aylık yaklaşık 3 bin 560 franga (29 bin TL) denk geliyor.

İsviçre'de aylık asgari ücret ortalaması ise 6 bin 500 İsviçre frangı. (Yaklaşık 53 bin 793 TL)

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İSVİÇRE İŞÇİ ALIMI 2020

İsviçre işçi alımı yaparken ince eleyip sık dokuyan ülkelerden birisidir. Türkiye'den birçok kişinin başvurmak istediği İsviçre'de işçi alımı yapılırken oldukça seçici işlem yapılır. Yabancı işçi alımlarında kişilerden uzun yıllar vasıflı çalışan gibi çalışması ya da vasıflar aranır. Vasıfsız yabancı işçi almayan İsviçre'de kişinin donanımı oldukça önemlidir. Eğer İsviçre'ye iş başvurusu yapacaksanız bütün evraklarınızı eksiksiz olarak tamamlamış olmanız gerekir. İsviçre işçi alımlarında evrak eksikliğine oldukça dikkat eden bir ülkedir.

2020 İSVİÇRE ÇALIŞMA KOŞULLARI

İsviçre'ye işçi olarak gitmek isteyenlerin en fazla merak ettiği konulardan birisi de İsviçre çalışma koşullarının nasıl olduğudur. İsviçre bilindiği üzere çalışanlarına oldukça dolgun ücretler veren bir ülkedir. İsvçre'de üç farklı çalışma izinleri olur. Türkiye'ye göre oldukça farklı olan bu yöntem şöyle sıralanır;

L oturumu: Kısa süreli ve geçici çalışma izni

B oturumu: Yıllık çalışma izni

C oturumu: Süresiz çalışma izni

İsviçre'ye iş başvurusunu yapmak için, ilan verilen siteleri takip ederek bu alanlardan başvuru yapılmalıdır. İsviçre’nin size vereceği oturum belgeleri orada kimlik görevi göreceği için oldukça önemlidir. İsviçre gelir seviyesi oldukça yüksek, refah seviyesi oldukça iyi güzel bir ülkedir. Ayrıca İsviçre G oturumu ile komşu ülkelerden de iş desteği alabiliyor.

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İSVİÇRE İŞ BAŞVURUSU İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

İsviçre'ye iş başvurusunu belirli kanallardan yapabilirsiniz. Yalnız başvuru yapmadan önce, o işin kariyeriniz ve eğitiminiz ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu oldukça önemli bir unsurdur. İsviçre'ye başvuru yaptığınız işin eğitimine ait bilgileri mutlaka dosyanıza eklemelisiniz. Ayrıca başvurunun onaylanması için pasaport, CV ve başvuru ücretlerinin yatırılması gerekir. İsviçre’ye iş ilanında bulunmak ücretli mi merak edenlere bu durumun gerçek olduğunu ve ücret alındığını belirtelim.

İSVİÇRE İŞÇİ ALIMLARI

Yaşam standartlarını yükseltmek isteyen binlerce kişinin işçi olarak çalışmak istediği ülkelerden birisi olan İsviçre, genel olarak eğitimli ve vasıflı kişileri ise alsa da, bazen vasıfsız elemanlara da ihtiyaç duyabiliyor. Ustalık, kalfalık veya bedensel işleri gerektiren işlerde çalışmak için bu gibi ilanlara başvuru yapabilen bir kişiyseniz mutlaka başvurunuzu gerçekleştirin. İsviçre işçi alımında vasıfsız elemanlarda herhangi bir eğitim şartı aranmıyor. Bunun gibi bir işi kabul ettiğiniz takdirde İsviçre'de çalışabilirsiniz. Eğer vasıflı bir kişiyseniz, İsviçre’ye kurallara uyduktan sonra normal bir İsviçre vatandaşı gibi bir yaşam sürer ve göçmen olduğunuz için ötekileştirilmesiniz.

Eğer İsviçre'de bir dükkan açarak hayatınıza devam etmek istiyorsanız, kurallara uyduğunuz takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamadan, işletmeci olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Türkiye'de üretilen ürünleri ya da Türkiye'de popüler olan işleri orada da pazarlayabilirsiniz. İsviçre'nin işçi alımları birçok web sitesinde yer almaktadır.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKP duysun.Bizde en cok ücret verme konusunda sondan birinciyiz.250 euro aylik maas
Bizim ülkemizde insana sıfır değer
Yoğ kardeş isviçre bizi kıskaniiii ben neden gidiyim
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