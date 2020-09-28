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2020 Kanada asgari ücret ne kadar? Kanada işçi alımı var mı? Kanada'da çalışma koşulları ve iş başvurusu!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Yurtdışına çalışmak için gitmek isteyen birçok vatandaş koronavirüs salgınından dolayı bu hedefini ertelemek zorunda kalmıştı. Salgının kontrol altına alınmaya başlandığı şu dönemlerde hala Kanada işçi alımı yapıyor mu merak ediliyor. 2020 Kanada asgari ücret ne kadar? Kanada işçi alımı var mı? Kanada'da çalışma koşulları ve iş başvurusu detayları haberimizde.

2020 Kanada asgari ücret ne kadar? Kanada işçi alımı var mı? Kanada'da çalışma koşulları ve iş başvurusu!

Kanada'ya iş için başvuru yapmak isteyen ve göçmen olarak yerleşmek isteyen vatandaşlar, 2020 Kanada asgari ücret tutarını ve çalışma koşullarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını ile birlikte ertelenen göçmenlik başvuruları yeniden başladı. Kanada'ya yerleşerek oturum izni almak isteyen vatandaşlar, 2020 Kanada asgari ücretin ne kadar olduğunu ve Kanada'da saatlik çalışma ücretinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki Kanada'ya işçi alımı var mı? İşte 2020 Kanada iş başvurusu ve detayları...

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KANADA ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

Dünya üzerinde en çok göç alan ülkelerden birisi de Kanada'dır. Bu sebepten dolayı 2020 Kanada asgari ücreti ne kadar araştırılıyor. Kanada eyalet sistemi ile yönetilen bir ülke olduğu için asgari ücret tutarları burada farklılık gösterir. Türkiye ile karşılaştırıldığında Kanada'nın çalışma sistemi ve ücret ödeme sistemi oldukça farklıdır. Kanada'da haftalık ve aylık ücret diye bir uygulama bulunamamaktadır. Saatlik ücret sistemi bulunmaktadır. Peki Kanada asgari ücret 2020 ne kadardır? Kanada saatlik çalışma tutarı ne kadar?

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KANADA'DA EYALETLERE GÖRE SAATLİK ÇALIŞMA ÜCRETİ

Yukon saatlik çalışma ücreti 11.23 $'dır.

Prnce Edward İsland saatlik asgari ücret 11.25 $,

Quebec saatlik asgari ücret 11.25 $,

New Brunswck saatlik asgari ücret 11$,

Alberta saatlik çalışma ücreti 13.60 $ olarak belirlenmiştir.

Saskatchewan saatlik çalışma ücreti 10.69 $ olurken;

Brtsh Columba saatlik çalışma ücreti 11.35 $'dır.

Mantoba saatlik asgari ücret 11.15 $

Ontaro saatlik asgari ücret 14 $ olarak öne çıkmaktadır.

Northwest Terrtores asgar ücret saatlk 11$,

Nunavut asgar ücret saatlk 13 $,

Nova Scota asgar ücret se saatlk 10.85 $ olarak belirlenmiştir.

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KANADA'YA GÖÇMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kanada'ya göçmen olarak başvurmak isteyen vatandaşların izleyeceği iki farkli yol var.Kanada göçmenlik prosedürleri temelde iki faktörden oluşmaktadır.

*Başvuru davetinin (Invitation to apply) alınması,

*Oturum izni için başvurunun gerçekleştirilmesi,

KANADA'YA İŞ BAŞVURUSU

Bşvuru daveti alarak Kanada'ya göçmen olarak yerleşmek isteyen adaylar, öncelikli olarak bekar ya da nişanlılık durumlarını belgelerle kanıtlayarak başvuru merkezine sunmak zorundadır. Eğer nişanlılık durumu söz konusu ise bu durumu fotoğraflar ya da ortak açılmış banka hesapları ile kanıtlayabilirler.

Kanada göçmenlik programları için başvuru yapacak kişilerin eğitim seviyesi ve iş deneyimleri oldukça önemlidir. Başvuru yapan kişilerin bilgileri bir havuzda toplanarak her hafta iki bin ya da üç bin kişi civarında kişi Kanada'ya göçmen olarak kabul edilir.
Eğer bir kurum aracılığı ile değil de bireysel olarak başvuru yapmak istiyorsanız, Kanada'nın talep ettiği tüm puanları tek başınıza toplamanız gerekecek. Çift olduğunuzda ise farklı prosedürde işlem sağlanacaktır. Başvuru sahibi aynı niteliklerdeki tek başına başvuran bir kişiden daha az puan alıyor ve kalan puanı eşin tamamlaması gerekiyor.

KANADA'YA İŞÇİ ALIMI

Gelir seviyesi oldukça yüksek ve refah seviyesi çok güzel olan Kanada'ya her yıl binlerce kişi iş başvurusu yapıyor. Kanada her yıl binlerce kişiyi işçi olarak istihdam ederek az sayıda olan genç nüfusunu artırmayı amaçlıyor. Kanada işçi alımı bilhassa bazı yıllarda oldukça fazla oluyor.

Özellikle iş imkanlarının Ağır sanayi ve İnşaat sektöründe yoğun olduğu Kanada'da, işçi alımlarında genellikle sertifikası olan Deneyimli Usta olarak çalışan kişilere çalışma ve göçmenlik fırsatı veriliyor. Fakat buna rağmen her yıl Kanada'da işçi alımlarında çeşitli sektörler öne çıkabiliyor.

Kanda'da iş başvurusu yapan ve çalışmaya giden binlerce işçi; işçi maaşları, hakları ve sosyal, sağlık hakları açısından oldukça memnun. Kanda'ya iş başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin mutlaka Kanada’da faaliyette olan ve Türkiyede'de temsilcilikleri bulunan özel sivil toplum kuruluşları ile görüşerek bilgi alması ve bu doğrultuda istenen evrakları tamamlanması isteniyor.

KANADA'YA GÖÇMEN OLARAK GİTMEK İÇİN...

Kanada'ya işçi olarak gitmek için bu alanda işlemler yürüten sivil toplum kuruluşlarından bilgi almanız gerekecek. Yine aynı şekilde iş başvuru bilgilerini de bu kuruluşlardan talep etmeniz mümkün olabilir. İş başvurularında yer alan evrakları en kısa sürede eksiksiz bir şekilde tamamladığınızda Kanda'ya işçi başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru sonrasında, istenilen kritere uygunluk derecesine göre geri dönüş yapılarak mesleki yeterlilik testi yapılır. Bu testten geçildiği zaman başvuru için olumlu yanıt alırsınız.


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