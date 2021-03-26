2020’nin en pahalı uçak bileti açıklandı: Tek yön 15 bin 034 lira

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, 2020’nin mart ayında uluslararası ve ülke içi seyahatlere kısıtlamalar getirilmiş ve haziran ayından itibaren uçuş kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılmıştı. Online uçak bileti ve otobüs bileti platformu tarafından hazırlanan 2020 Seyahat Raporu’na göre uçuş kısıtlamalarının yüksek olduğu mart, nisan ve mayıs ayları, uçak biletlerinin en ucuz olarak kayda geçtiği dönem oldu. 2020’nin en pahalı uçak biletleri ise temmuz, ağustos, kasım ve aralık aylarında satın alındı.

EN PAHALI BİLET

En pahalı tek yön bilet iç hatlarda İstanbul-Bodrum uçuşu için 1 bin 245 liraya alıcı bulurken, dış hatlarda ise İstanbul-Şanghay hattında 15 bin 034 liraya satıldı. Böylece İstanbul-Şangay hattında satılan bilet, 2020’nin en pahalı uçak bileti olarak kayıtlara geçti.

EN UCUZ TEK YÖN UÇAK BİLETİ 53,99 LİRAYDI

Platformun paylaştığı verilere göre, 2020’nin en ucuz tek yön bileti, yurt içinde Ankara-Antalya hattında 53,99 liraya satıldı. 121,98 liraya satılan İzmir-Adana bileti ise geçtiğimiz yılın en ucuz gidiş-dönüş bileti oldu. Bin 884,54 liraya satılan İstanbul-İzmir uçuşu, en pahalı gidiş dönüş bileti oldu. Yurt dışı destinasyonunda satılan en ucuz tek yön bilet 78,43 liraya Antalya-Viyana uçuşu için satın alındı.